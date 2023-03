A labdarúgó NB II 26. fordulójának zárómeccsét Diósgyőrben rendezték hétfőn este, a DVTK a Gyirmót FC Győr együttesét fogadta. A hazai együttest egy nappal korábban megelőzte a tabellán az MTK Budapest, így a piros-fehérek részéről pontszerzésre volt szükség ahhoz, hogy visszavegyék a 15. fordulóban megkaparintott első helyet. A tavaly még az élvonalban szerepelt fővárosi gárda visszaelőzéséhez, a tavalyi NB I-es évad másik kiesőjével szemben kellett eredményesnek lenni. A Gyirmót FC Győr jó sorozattal a háta mögött érkezett Diósgyőrbe, a legutóbbi hat bajnokijukon nem kaptak ki, míg a DVTK az előző körben, öt győztes meccs után, a vármegyei rangadón megbotlott, pont nélkül maradt.

Változtatások

Lett is ennek következménye a mostani kezdőcsapat kijelölésekor! A diósgyőriek szakvezetője még soha ennyi változtatást nem hajtott végre egyik bajnokról, a másikra. Úgy volt, hogy hatan maradnak ki a Barcikán 1-0-ra kikapott gárda kezdőjéből. Az nem volt meglepő, hogy a védelem közepén Bárdos visszafoglalta helyét, és Viczián a padra került, ahogy az sem, hogy bal oldali védőként Bokros helyett Medgyes kezdett volna (erről még később), és az sem igazán, hogy Holdampf a legutóbbi becserélését követően, sérülése után ismét alapember lett, emiatt pedig Bertus a cserék közé került. A fiatal Jurek kimaradására is számítani lehetett a Barcikán mutatott teljesítménye alapján, aminek eredményeként két másik fiatal került a csapatba, a kötelezően szerepeltetendő U20-as játékos, a kapus Senkó lett, aki először kapott bizalmat, emiatt Danilovic csak csere lett, míg Jurek posztján a gaboni Obounet kezdett. Mindez azt hozta, hogy a DVTK mind a négy téli igazolása bekerült a kezdőbe. Az már csak amolyan csillanás volt a meglepetések között, hogy az eddig látványosan mellőzött Farkas D. is bizalmat kapott, jobb oldali védőként, de tulajdonképpen csak azért, mert poszt riválisa, Csirmaz megsérült (utóbbi labdarúgón kívül Gera és Bényei sem volt bevethető a DVTK-nál). A bemelegítés során kiderült, hogy Medgyes mégsem tudja vállalni a játékot, megsérült, így Bokros kezdő lett, emiatt ,,csak” öt helyen módosult a Diósgyőr barcikai kezdője.

A vendégeknél ketten hiányoztak a legutóbbi, a HR-Rent Kozármislenyt hazai pályán 2-0-ra legyőző csapatból, a Hajdú Á. és Simon A., helyettük Csörgő és Pethő kapott bizalmat. Ám azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy Csertői Aurél vezetőedzőtől, hiszen ő nem volt jelen a találkozón, betegsége miatt nem tudott a csapattal lenni, Németh Zoltán másodedző igyekezett őt helyettesíteni.

Bár a közelgő nőnap miatt a hölgyek ingyenesen jöhettek be a meccsre, ez nem igazán hozott fellendülést a nézőszámon, a hideg télies hétfő este, az élő tévés közvetítés, és talán az előző forduló veresége otthon tartotta a drukkerek többségét.

Szögletből

A mérkőzés elején nem igazán az történt, amit a hazaiak szerettek volna, Pethő előbb a 7., majd a 12. percben is kapufát találta el, közte Könyvesnek volt egy lövése. Igaz, hogy a vendégek csatára nem kidolgozott akciók végén döngetett, de a gyirmóti figyelmeztető jelek erősek voltak. Negyedóra játék után a DVTK felpörgött, helyzetekig jutott, a mérkőzés viszont nem volt egyoldalú, mert a piros-fehérek nyomása közepette labdát szerző sárga mezesek igyekeztek felépíteni, lövésig vinni a támadásaikat. A hazai gárda fölényét a sok szöglet jelezte, a Diósgyőr nagy energiákat mozgósított a vezető találat megszerzésre érdekében, ám a félidő második felének elején Soltész D.-nek volt két olyan távoli lövése, ami komoly munkát adott a fiatal kapusnak, Senkónak. A 39. percben Cseke lábában maradt a gólt, 17 méterről lőtt a bal felső sarok mellé. Nem sokkal később viszont egy szögletből viszont megszerezte a vezetést a DVTK. A 41. minutában Lőrinczy végzett el sarokrúgást balról, a rövid oldalra érkező Szatmári pedig 5 méterről a léc alá fejelt (1-0).

Két hazai találat is

A második félidő elején nem sokat kellett várni ahhoz, hogy kiderüljön, mire megy a Gyirmót, hátrányban a Diósgyőr ellen, ugyanis a vendégek az első helyzetükből egyenlítettek. Az 51. percben Medgyes Z.-től Pethőhöz került a labda, aki visszafelé passzolt Soltész D.-nek. A középpályás 11 méterről a kapufát találta el, de a laszti visszakerült elé, és másodszorra már a kapu jobb oldalába lőtt (1-1).

Kezdődhetett minden elölről, és 10 perc kellett ahhoz, hogy visszaálljon a világ régi rendje, ugyanis a 61. percben jött egy diósgyőri gól. Lukács D. ívelt keresztbe balról, a túloldalon Lőrinczy lőhetett, éles szögből, a kapusról ugyan kijött a labda, Obounet viszont 3 méterről az üresen maradt kapuba lőtt (2-1).

A meccs forgatókönyve ezután sem változott, a DVTK maradt kezdeményező szerepben. A 71. percben Holdampf találta el 19 méterről a felső lécet, öt percre pedig eldőlt a rangadó. Lukács D. viharzott el a jobb szélen, majd a kapu elé előtt, Hársfalvi kapus elvétette a labdát, ami ezúttal is az üresen érkező Obounet elé került, a gaboni támadó pedig ezúttal is könnyedén helyezett a hálóba (3-1).

Ezután túl sok minden már nem történt, a Diósgyőrnek elég volt a kétgólos előny, a Gyirmót pedig nem tudott közelebb férni a hazaiakhoz.