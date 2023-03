Termálfürdő FC Tiszaújváros – Békéscsaba 1912 Előre tartalék 3-0 (2-0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Nyekita.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg – Varjas L., Nagy P., Nagy G., Páll (Vitelki B.), Gelsi, Tóth B. (Bussy), Géringer L. (Tóth S.), Lőrincz P., Boros (Nagy D.), Valkay (Molnár M.). Edző: Vitelki Zoltán.

Békéscsaba: Zábráczki – Bacsa K., Trescsula (Werle), Pap Sz. (Sipaki), Kuzma (Rajsli), Zádori K., Oláh (Komáromi), Bónus, Babinyecz, Csák (Orvos L.), Belanka. Edző: Jakab Péter. G.: Gelsi, Boros, Vitelki B. Jók: az egész csapat, ill. Bónus, Kuzma.

Vitelki Zoltán: – Nehéz volt a hét, sok beteg, betegségből visszatért játékos, szinte mindenki össze tudta magát szedni mára. Át is kellett rendesen tervezni a heti edzésprogramot. Ami pozitív, hogy ennek negatív hozománya nem látszódott a mai meccsen. Jól is játszottunk és magabiztosan nyertünk.

Jakab Péter: – Nagyon fiatal csapattal érkeztünk, meg szerettük volna őket is nézni. Első 20 percben a kapunkhoz voltunk szögezve, ott két gólt is kaptunk. Utána kintebb tudtunk jönni, de nagy helyzetünk nem volt, csak lehetőségek. A második félidőben szerkezetet váltottunk és jobban néztünk ki, de ekkora is csak egy kapura lövésünk volt. A harmadik kapott gól már csak a kegyelem döfés volt számunkra.

BVSC-Zugló – Diósgyőri VTK tartalék 1-1 (0-1)

Budapest, 150 néző. V.: Holczbauer.

BVSC-Zugló: Kovács B. – Májer, Ábrahám (Kesselbauer), Nagy J., Szalánszki, Szilágyi M. (Tóth K.), Horváth R., Kelemen (Vernes), Tóth L. (Király), Tamási (Balogh M.), Fisli. Edző: Urbán Flórián.

Diósgyőri VTK tartalék: Bánhegyi – Mrva, Szűcs K., Oláh B., Radics, Balázs P., Demeter (Illés), Kövesi (Kollár), Ferencsik, Benkő, Leshchynskyi (Paizs). Edző: Vincze Richárd. G.: Kelemen, ill. Leshchynskyi. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Urbán Flórián: - Az egész mérkőzés alatt nagyon gyengén játszottunk. Rúgattunk egy gólt az ellenféllel, utána szervezetten, zártan védekeztek, amit nem tudtunk érdemben feltörni. Egy szöglet után ugyan egyenlítettünk, de nem érdemeltünk többet, mert mélyen a tudásunk alatt teljesítettünk.

Vincze Richárd: - Az első félidőben megérdemelt volt a vezetésünk. A második játékrészben viszont túlságosan könnyen adtuk vissza a megszerezett labdakat, emiatt a haziak benyomtak minket és egy szöglet utan egyenlíteni tudtak. Értékes pontot szereztünk, amihez gratulálok a csapatnak, de a második félidei labdás játékunkkal kapcsolatban hiányérzetem van.

BKV Előre – Putnok FC 1-3 (1-2)

Budapest, 100 néző. V.: Nagy A.

BKV Előre: Mátyus – Bebők, Girán, Forgács, Szabó N., Kubó, Szabó Á., Csanálosi, Tóth Sz., Ihos (Busai), Popov (Bán). Edző: Albert Flórián.

Putnok FC: Pápai – Nemes, Gellén, Sághy (Kiss K.), Galacs (Nádimov), Lőrincz (Juhos), Nagy Zs. (Szűcs), Buda, Arday, Vajda, Dobrovolszki (Szabó Zs.). Edző: Szala Ákos. G.: Popov (11-esből), ill. Dobrovolszki (2), Nagy Zs. Jók: Csanálosi, Tóth Sz., ill. Dobrovolszki, Lőrincz, Vajda, Nagy Zs.

Albert Flórián: – Gratulálok a vendégcsapatnak, megérdemelten nyertek. A jobbik csapat győzött ma.

Szala Ákos: – Az első félidővel nem voltam elégedett, ebben a játékrészben túl sok teret engedtünk a hazai csapatnak és nem voltak megfelelőek a távolságaink labda elleni játékban. A második félidőben sokszor az ellenfél védelme mögé tudtunk kerülni, zsinórban dolgoztuk ki a helyzeteket. A mérkőzés alatt éreztem egy kis fásultságot a játékosokon, ezért most kapnak két nap pihenőt, majd folytatjuk a munkát, mert jövő héten újra teljesítenünk kell.

A további eredmények Kisvárda Master Good tartalék – FC Hatvan 2-2 (0-1)

Körösladányi MSK – Sényő-Carnifex FC 2-3 (2-2)

Debreceni EAC – Facultas-Tiszafüredi VSE 1-2 (0-2)

Aqua-General Hajdúszoboszló – Vasas FC tartalék 0-3 (0-0)

Eger SE – Debreceni VSC tartalék 0-0

Pénzügyőr SE – Füzesgyarmati SK 3-2 (2-1)

Jászberényi FC – Karcagi SE 0-6 (0-2)

A bajnokság állása 1. BVSC-Zugló 24 18 6 – 57-10 60 2. Putnok FC 24 15 4 5 42-27 49 3. Tiszafüred 24 12 5 7 42-36 41 4. Debreceni EAC 23 12 3 8 37-22 39 5. Karcag 24 11 5 8 34-28 38 6. Körösladány 24 10 8 6 39-31 38 7. Debreceni VSC tartalék 22 11 3 8 44-35 36 8. Hajdúszoboszló 23 10 6 7 35-28 36 9. Pénzügyőr SE 24 10 5 9 35-34 35 10. BKV Előre 24 10 4 10 31-31 34 11. Hatvan 24 10 3 11 38-45 33 12. Füzesgyarmat 24 8 8 8 32-35 32 13. Vasas FC tartalék 24 9 4 11 52-42 31 14. Sényő 24 8 6 10 36-46 30 15. Diósgyőri VTK tartalék 24 8 5 11 31-36 29 16. Eger SE 24 8 4 12 28-35 28 17. Kisvárda tartalék 24 7 7 10 34-30 28 18. Tiszaújváros 24 6 4 14 30-54 22 19. Jászberényi FC 24 4 4 16 23-55 16 20. Békéscsaba tartalék 24 2 4 18 30-70 10