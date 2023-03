A legutóbbi két meccsét megnyerte az NB II-es labdarúgó-bajnokságban a KolorCity Kazincbarcikai SC együttese: február 19-én Kozármislenyben győztek a kék-sárgák 3-0-ra, majd múlt vasárnap hazai környezetben a listavezető DVTK-t fektették kétvállra (1-0). A dunántúli sikert még a beugró vezetőedzővel, Simon Lászlóval érték el az észak-borsodiak, pár napja, a Diósgyőrrel szemben viszont már az újonnan kinevezett tréner, Csábi József ült a kispadon. A Barcika a 26. fordulóban vasárnap újfent ,,házon kívül" szerepel, 14 órától kezdődik fellépésük az Aqvital FC Csákvár vendégeként, Tersztyánszky Ödön Sportközpontban.

– Teljesen más lesz a most hét végi összecsapás, mint az előző volt – kezdte nyilatkozatát Csábi József. – A múltkori győzelmünk megfelelő önbizalmat adhat a játékosoknak, elbizakodottak azonban nem lehetnek, lehetünk, ezt nem engedem. Tudjuk, hogy Csákváron – amely a Puskás Akadémia partnere – ügyes, tehetséges fiatalok vannak, egy-két rutinos emberrel kiegészülve, így aztán a keretük jó elegyet alkot. Évek óta segítik a felcsúti intézmény munkáját, egy átgondolt, szakmailag megfelelő koncepció mentén. Miként minden soron következő ellenfelünkből, belőlük is igyekeztünk megfelelően felkészülni, hogy aztán ebből mi valósul meg, majd a pályán eldől. A lényeg, hogy majd a meccs után úgy nézzünk a tükörbe mi, stábtagok, valamint a játékosok is, hogy mindent megtettünk az eredményesség érdekében. Ha ez meg lesz, akkor pontunk, pontjaink lehetnek. Sok fordulópontja lehet egy mérkőzésnek, a siker attól is függ, hogy ezek közül ki, mennyit tud a maga javára fordítani.

Fegyelmezetten, alázatosan

A trénernek még két dolgot felvetettünk: egyrészt a hangos visszhangot kiváltó DVTK-val szembeni győzelmet, másrészt azt, hogy elkerültek a veszélyes zónától, az osztályozót érő pozíciótól is (a 14. helyen áll a Barcika).

– Nagyon jó érzés volt a múlt vasárnapi siker, mert egy remek riválissal szemben nyertünk, amit nem sok csapat mondhat el magáról. Viszont hétfőn már lezártuk ezt a meccset – közölte Csábi József. – Amit védekezésben, taktikailag elképzeltünk, az ,,ült", s ugyan váltott a Diósgyőr, mi is tudtunk rá reagálni. Rendben voltunk motiváltság terén, fegyelmezett, alázatos volt a csapat, mindenki maximálisan odatette magát. Persze, voltak hibák, de ennek ellenére is igyekeztek valamennyi megbeszélt instrukciót betartani a játékosok, ez hozta meg az eredményt. Örülünk annak a ténynek is, hogy előrébb léptünk, de nem lehet ülni a babérokon, mert mindenki a bennmaradásért hajt, egyik példa erre a Siófok hétfői, szegedi győzelme. Több csapatot is veszélyeztet a kiesés, vagy az osztályozó, a még hátralévő 13 fordulóból mindenki szeretné kihozni a lehető legtöbbet. Nekünk, mint NB III-ból feljutott klubnak a létszámcsökkentés különösen nehéz helyzetet teremt, de szeretnénk felépíteni magunkat lépésről-lépésre, olyannyira, hogy az utolsó fordulókban már ne kelljen izgulnunk. Nem lesz könnyű, mert nagyon kiegyenlített a bajnokság, de sok, jól megtett apró lépéssel elérhetjük a célunkat.

A KBSC-ben Dvorschák, Szekszárdi T. és Székely D. sérült így rájuk nem számíthat a szakmai stáb.