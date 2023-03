A labdarúgó NB II 28. fordulójában vasárnap idegenben lép pályára KolorCity Kazincbarcikai SC csapata, az ETO FC Győr elleni fellépésük 15 órakor indul.

– Ellenfelünk nagyon jó kerettel rendelkezik, minden évben ambíciózus terveik vannak, és ha idén már nem is lehet céljuk, jövőre biztosan az NB I-be való feljutást tűzik majd ki – kezdte Csábi József, a KBSC vezetőedzője. – Amilyen játékosaik vannak, az alapján előrébb kellene, hogy álljanak a tabellán, és biztos, hogy a még hátralévő fordulóban ezért, a feljebb lépésért mindent meg fognak tenni. Nyílt mérkőzésre számítok, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni az ETO-ból, de a zöld-fehérek is bizonyosan ugyanígy tesznek, tettek velünk kapcsolatban. Manapság az információ gyűjtés-, és áramlás nagyon gyors, és pontos, bármit eltitkolni szinte lehetetlen. Nagyon fontos, hogy az utóbbi fordulókban mutatott stabilitásunk maradjon meg, és ugyanúgy tudjuk érvényre juttatni az erényeinket. Az ETO az előző fordulóban nyerni tudott Pécsen, ami bizonyára ad nekik plusz lökést, de mi is támaszkodhatunk az elmúlt hetekben nyújtott teljesítményünkre. Kollégám, Tímár Krisztián egy fiatal, sokra hivatott edző, aki építgeti a csapatát. A Győrt nem kell bemutatni senkinek sem, komoly tradíciói vannak a klubnak, és komoly tulajdonosi hátterre van. De mi más is lehetne a célunk, minthogy ponttal, pontokkal a zsebben induljunk haza vasárnap Győrből.

Komoly helyzetet nem

A barcikai tréner miképpen jelezte, azért alapozhat az elmúlt időszak történéseire: a KBSC az utóbbi négy összecsapásán 10 pontot gyűjtött, három sikert követően a múlt vasárnap döntetlent, 1-1-et játszott a Nyíregyháza Spartacus-szal a KolorCity Arénában.

– Picit csalódásként éltük meg azt, hogy nem tudtuk legyőzni a Nyíregyházát – tette hozzá Csábi József. – Az összkép alapján közelebb álltunk a győzelemhez, a meccs utolsó szakaszában voltak lehetőségeink arra, hogy eldöntsük a mérkőzést a magunk javára. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a Spartacus előre játékban nagyon erős, meg vannak a minőségi játékosai, akikkel mindezt érvényesíteni is tudták a találkozó bizonyos részeiben. Volt nálunk egy-két zavaró tényező, mint például kapusunk, Megyeri I. Gábor sérülése, kényszerű cseréje a szünetben, de Kovács Bence is hasonló ok miatt jött le az 51. percben. Ezúttal is tetszett a csapat, a részemről már hangoztatott stabilitás meg volt, nem engedtünk komoly helyzeteket a Szparinak, azt sajnáltam, hogy volt egy kis figyelmetlenség egy szöglet után, ami után egyenlített a Nyíregyháza.

Minekután a jövő héten csütörtökön (március 23., majd azt követően hétfőn (március 27-én) is játszik a magyar labdarúgó-válogatott, szünet lesz nem csak az NB I-ben, hanem az NB II-ben is. A csapatok természetesen mindezt arra (is) használják, hogy edzőmeccset vívjanak. Ami alól a KolorCity Kazincbarcikai SC sem kivétel.

– Volt elképzelésünk arra, hogy kivel és mikor játszunk, ez azonban nem jött össze, így határon túl találtunk partnert. A szlovák élvonalban szereplő Zemplín Michalovce látogat hozzánk, csütörtökön 13 órától – árulta el ezt is Csábi József.