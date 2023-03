Emlékeztető:

Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda Master Good 1–1 (1–1)

Mezőkövesd, 1582 néző. V.: Csonka (Szalai, Garai).

Gólszerző: Mesanovic (0–1) a 8., Lukic (1–1) a 42. percben.

Kuttor Attila, a mezőkövesdiek vezetőedzője: – A mérkőzés előtt nem híreszteltük, de rengeteg problémával küzdöttünk, sok betegünk és sérültünk volt, a padon is ültek betegen. Sajnos egy hiba után korán hátrányba kerültünk, ezt követően az egyenlítés kiharcolása volt a célunk, ez pedig sikerült is. A mérkőzés összképét tekintve nagy lehetőségünk volt arra, hogy megnyerjük a találkozót, ezért van egy kis hiányérzetem.

Török László, a kisvárdaiak szakvezetője: – Jól alakult az első 10 percünk, hiszen korán vezetést szereztünk Mesanovic szemfülességének köszönhetően, de egy kicsit mintha számunkra tehet lett volna a gólunk. Ezt követően veszélyes helyeken veszítettünk labdát és sajnos ellenfelünk ki is tudott egyenlíteni. A második félidőben is uralta a játékot a Mezőkövesd, de egy kis átszervezéssel stabilan védekeztünk, így értékes pontot szereztünk.



A bajnokság állása a szombati meccsek után

1. Ferencvárosi TC 23 15 5 3 47–19 +28 50

2. Kecskeméti TE 24 10 12 2 35–23 +12 42

3. Debreceni VSC 24 9 7 8 39–36 +3 34

4. Puskás Akadémia 23 8 9 6 29–29 0 33

5. Kisvárda 24 8 9 7 35–38 –3 33

6. Paksi FC 23 9 5 9 40–38 +2 32

7. Mezőkövesd 24 7 8 9 25–30 –5 29

8. Zalaegerszegi TE 23 7 6 10 28–28 0 27

9. Mol Fehérvár 24 7 6 11 30–34 –4 27

10. Újpest FC 23 7 6 10 28–38 –10 27

11. Budapest Honvéd 24 6 7 11 26–38 –12 25

12. Vasas FC 23 3 10 10 17–28 –11 19



Az NB I mai programja

Március 19., vasárnap

13.30: Vasas FC – Paksi FC

15.30: Puskás Akadémia FC – Újpest FC

20.15: Zalaegerszegi TE FC – Ferencvárosi TC