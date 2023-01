Szombaton elkezdte a 2022/2023-as élvonalbeli bajnokság második részét a PannErgy-Miskolci VLC férfi vízilabda csapata. A Vidumanszky László vezetőedző által gardírozott alakulat némi meglepetésre döntetlent ért el a BVSC-Zugló vendégeként, a 10-10-es végeredmény, és az azzal járó egy (bravúr)pont jól jött az MVLC-nek.

– Minden csapat úgy készül, hogy nyerni akarja a meccseit, mi is így voltunk ezzel, annak ellenére, hogy a BVSC jó csapat – mondta a miskolciak szakvezetője. – Örültünk az egy pontnak, de csak aznap este, ugyanis ennek a döntetlennek akkor lesz értéke, ha a következő tíz napban esedékes három meccsen, a rivális csapatok ellen begyűjtjük azt a pontmennyiséget, amennyit szeretnénk. Majdnem egy hónap volt a bajnoki szünet, és ilyenkor sokat számít, hogy ki, milyen formában tér vissza, nem is elsősorban fizikálisan, hanem inkább pszichésen. Jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, elkaptuk az elejét, irányítottunk, vezettünk 3-1-re és 4-2-re is. A BVSC kissé talán belealudt a találkozó elejébe, és lehet, tudat alatt úgy gondolták, valahogy úgyis biztosan győznek. Voltak tehát jobb pillanataink, aztán gyengébbek, fordítottak is a hazaiak, kezdtek felébredni. 7-5-nél Moravcsik kivédett egy büntetőt, ez hitet adott újra a csapatnak, hogy van keresnivalónk. Így aztán a befejező negyedben kezdtünk megint feljönni, ők elpuskáztak helyzeteket, míg nekünk többnyire bejöttek az elképzeléseink. Az utolsó mintegy három és fél perc remekül sikerült, igaz, a végén kellett egy jogosan megítélt, és biztosan végrehajtott ötméteres is az ikszhez.

Elsődlegesen a centerekre

Az új brazil légiós, Lacerda bemutatkozását így ítélte meg az MVLC vezetőedzője.

– Nem olyan egyszerű tétmeccset játszani négy nappal azután, hogy megérkezel egy idegen országba, városba, és teljesen át kell állni – tette hozzá Vidumanszky László. – Voltak fázisok, amikor tudott segíteni, lőtt egy gólt is, előnyben rá játszottunk ki egy figurát. Még természetesen van benne, ezt nekünk kell kihozni belőle. Akar, ambíciózus, elég jól helyezkedik, jó a lábtempója, odafigyel a védekezésben, megfelelően olvassa a játékot. Volt egy kis kihagyása, a kondicionális állapotát picikét javítani kell, de ezt megteszi az úszásokkal és az erőnlétet javító foglalkozásokkal. Napról-napra azon dolgozunk vele, hogy megtalálja a helyét abban a szerkezetben, ami kialakult.

Szerdán hazai környezetben is bemutatkozik az új esztendőben az MVLC, ugyanis 19.30-től a Szegedi VE csapatával csapnak össze a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában, a 9. forduló keretében. A Tisza-partiak pillanatnyilag előrébb állnak a tabellán, a 8. helyen 8 ponttal, míg a PannErgy éppen mögöttük található, a 9. pozícióban, 7 egységgel.

– A szegediek a hét végén Egerben játszottak, kikaptak 8-7-re, de a hazai csapat vezetett 4-0-ra, 5-2-re, és 7-4-re is – közölte Vidumanszky László. – A Tisza-partiaknál különösen figyelni kell a centerekre, a többiek őket próbálják megjátszani, és ha ez meg van, akkor jó eséllyel megkapják az ítéletet, kiállítást harcolnak ki. Tehát a feladat az, próbáljuk megakadályozni, hogy számukra labdákat tudjanak beadni. A fiatal lövőik is ki tudnak fogni jó napot, Egerben Kürti dobott például három gólt. A csapat tudja, hogy ünnepelni nem szombaton kellett, hanem majd a bajnokság végén lesz erre lehetőség, ha elértük a célunkat. Jelenleg a mostani meccs a lényeges, utána pedig a következő kettő, minél több pontot gyűjtünk most, annál jobb pozícióban leszünk, és akkor majd nem kell reszketni a végén, hogy hogyan is lesz... Nagyon észnél kell lenni...