A férfi röplabda Extraliga 10. fordulójában, vasárnap este a bajnoki címvédő, listavezető, Pénzügyőr SE gárdáját fogadta a GreenPlan-VRC Kazincbarcika együttese. A házigazdáknál egy új fiú, a néhány napja szerződtetett brazil szélső ütő, a rutinos, 35 éves Reffatti is ott volt a bemelegítést végző játékosok között, és a kezdőben is.

Jól indított a Vegyész, és ha nem lett volna két rontott nyitásuk, még jobb lehetett volna a start (4-2). Nagyon úgy tűnt, hogy Reffatti érkezésével nincs lyukas posztja a Barcikának, a kezdőcsapat határozott, kemény munkát tolt (8-5), miközben a Pénzügyőrnek több rontott nyitása is volt. A vendégekben Kovács Z. tartotta a lelket, de Blázsovicsék szinte szárnyaltak, így 14-10-nél időt kért a PSE szakvezetője. Aztán 18-13-nál is, mert egy csere sem hozott javulást náluk. Öröm volt nézni a VRCK játékát, szélső ütő helyen nagyon erős volt a csapat (22-15), és nem volt kérdés, hogy az első játszmában söpörnek, 21 perc elég volt ehhez (25-16).

Moraes centerpontjával indult a második szett, és hazai szempontból ismét jól startolt a játákrész (5-2). A színvonalas találkozó szépségéhez azonban a PSE is hozzátett, a sáncaiknak, a pontos támadás befejezéseiknek eredményei is voltak (9-10). De az előnyt csak kis időre adták oda a kék mezesek, egy ideig 1-2 ponttal a VRCK vezetett, 16-nál tűnt el a fór. Magyar ásza után volt ismét a fővárosiaknál az előny (17-18), és ez időkérésre ösztönözte a hazaiak szakvezetőjét. 20-ig a VRCK volt az üldöző, amikor pedig fordult a kocka (21-20), Jókay edző is ugyanazt tette, mint korábban kollégája, szünetet ,,vett ki”. A játszma izgalmas végjátékában előbb a PSE-nek volt szettlabdája (23-24), majd a Barcikának, ám ez utóbbival Reffatti élt is (26-24).

A harmadik menetben is volt 4-2, amit egalizáltak a fináncok, ám ezt követően ismét Blázsovicsék következtek, majd vendég időkérés (8-5). De nem jött változás, és 10-5-nél második idejét is kikérte a fővárosi tréner. Ennek azért már volt némi hatása (12-10), de a lélektani, 2-3 pontos előnyét változatlanul őrizte a VRCK (20-18). Aztán, amikor a fór egy egységre olvadt, jött a hazai időzés, ami után lett belőle, kettő, három, négy, öt pont, majd meccslabda (24-19). Ez utóbbiból több is, de ha nem is egyből, de az extrán játszó Vegyész, Blázsovics vezérletével, jobb csapatmunkával csak elérte a sikert (25-22).