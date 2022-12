A labdarúgó NB II 19. fordulójában, szombaton kora délután a listavezető Diósgyőri VTK csapata a 8. helyezett Szombathelyi Haladás együttesét fogadta. A meccsre a Diósgyőr ugyanazzal a kezdővel állt ki, amelyikkel a múlt hét végén az ETO FC Győr gárdáját, idegenben, 3-0-ra legyőzte. A Szombathelyi Haladás kezdője egy helyen változott az előző körben a HR Rent-Kozármisleny együttesét a vasi megyeszékhelyen 6-4-re elintéző gárdához képest, Tóth M. csak kispados volt Csillus pedig bizalmat kapott.

A meccs első sípszava előtt a két csapat játékosai is csatlakoztak a jótékonysági fekvőtámasz akcióhoz, figyelemfelhívásként mind a 22 labdarúgó lenyomott 10-10 fekit, hogy kedvet csináljon az adakozáshoz, amelynek a kedvezményezettje a megyei gyermek kórház.

Aztán elkezdődött a csata, amelynek az eleje gyors ismerkedéssel telt. A 10. perctől elkezdtek sűrűsödni az események, lüktető volt az összecsapás, mind a két kapu előtt kialakultak gólszerzési lehetőségek, a 19. minutában pedig a szervezetten futballozó, a középpálya közepén jól teljesítő szombathelyiek vezetéshez jutottak. A baloldalról Bosnjak adott be, a hosszú oldalon Lukács D. próbálta meg kivágni a labdát, de az oda repülő Simut megelőzte, a védő lábáról pedig a diósgyőri kapu jobb alsó sarkába vágódott a laszti (0-1). Nem sokkal később Simut kis híján a második találatát is megszerezte, közeli fejését Danilovic védte. Aztán a 29. percben Lukács D. szólójával egyenlített a Diósgyőr. A csatár a bal oldalon kapott labdát, hosszú vágtája végén, a 16-oson belülre érve ellőtte a labdát védője mellett, amely a kapu jobb oldalában kötött ki (1-1). A 36. percben egy gólt érdemlő, gyönyörű támadást hozott össze a DVTK, Lukács D. jó, és Eppel remek megoldása, sarkazása után Koman került ziccerbe, de 17 méterről a bal alsó sarok mellé küldte a lasztit.

Büntetőből

A második játékrész elején azon dolgozott a DVTK, hogy megszerezze a vezetést, voltak is góllal kecsegtető lehetőségei, elsősorban Gerának, és Bényei távoli lövése, ami a kapufán csattant, szintén ilyen volt. A piros-fehérek nagy nyomást helyeztek ellenfelükre, a szombathelyiektől nem nagyon futotta ellentámadások vezetésére sem. Aztán a 74. percben csak összehoztak egy ilyet, és ennek a végén visszavették az előnyt. Az akciójuk zárásán Csirmaz lábán esett át Rácz B., a 16-oson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est a sértett végezte el, és a kapu bal alsó sarkába bombázott (1-2). Ahogy azt várni lehetett, a hajrában még egy lapáttal rátett a DVTK, a hazaiak fokozták a nyomást, de a vendég védelem eredményesen rombolt, és ha önfeláldozó munkájuk végén mégis lövéshez jutott a Diósgyőr, akkor még ott Verpecz kapus is.

A DVTK hiába tett többet a győzelemért, a pontszerzésért, ez alkalommal ez nem jött össze, és emiatt a kilenc meccses veretlenségi sorozata lezárult a piros-fehér gárdának. Pánikra azonban nincs ok, a DVTK listavezető maradt, változatlanul a mezőny legjobbja, viszont a futball már csak olyan, hogy nem mindig a jobb csapat nyer, és tíz meccsenként – ahogy most is – egy vereség azért becsúszhat.