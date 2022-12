Kosárlabda. A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 6. fordulójában, szerdán este a spanyol Perfumerias Avenida vendége volt a DVTK-Hun-Therm csapata. A piros-fehérek nem maradtak támogatás nélkül, öt diósgyőri szurkoló ugyanis a Madrid mellett található városba is elkísérte kedvenceit.

Green góljával indult a meccs, ám Dominguez és Crvendakic vezérletével beindult a hazai csapat, és a 6. percben, 15-5-nél kért időt a diósgyőriek vezetőedzője. A pihenő használt, a védekezés javult, és a támadások is eredményesebbek voltak, hirtelen hat egységet eltüntetettek a hátrányukból a piros mezesek (17-13), emiatt a spanyol edzőnek kellett a szünet. 21-18-nál Guirantes ugyan betalált, de az egyik játékvezető támadó faultot látott, így nem csökkent a különbség, a negyed ezzel az eredménnyel zárult.

A második menet elején Kiss A. góljával mégiscsak felzárkózott egy pontra a DVTK-HT, ám a folytatásban Onyenwer és Fassoula találatai következetek (25-20). A 15. percben Cvrendakic csapata negyedik hármasat húzta be a gyűrűbe, és mivel ezzel ismét jelentős lett az Avenida előnye, Völgyi Péter időt kért (33-24). Ezúttal azonban nem jött a friss fuvallat (38-24), a hazai csapat 10 emberes rotációja minőségben és energia felhasználásban jobb helyzetben volt, mint a Diósgyőr, akik a 17 éves Aho T.-vel együtt voltak nyolcan, bevetett játékosok. A Diósgyőr távoli dobásokkal próbálkozott, a spanyolok a palánk alatt gondolták eldönteni a meccset, ez a meccs felére 44-35-ös állást eredményezett.

Döcögősen

Döcögősen indult a harmadik negyed, már ami a ponttermelést illeti, a hazaiak három perc alatt négy pontot szereztek, a DVTK viszont egyet sem. Aztán amikor Vilaro bevarrt egy hármast, a 25. perc elején időt kért a DVTK (51-35). Nagyon nem ízlett a piros-fehéreknek az ellenfél szoros védekezése, amely közepette levegőt venni is alig lehetett, de Green révén csak sikerült megszerezni a játékrész első találatát. A 26. minutában Crvendakic góljával lett meg a közte húsz (57-37), ekkor már nem volt kérdés, hogy mi lesz a meccs kimenetele. A hazai együttes könnyedén, felszabadultan támadott, egymás után érték el a gólokat, a DVTK görcsösen, tompán játszott, nem találta a rést a spanyolok védőfalán (73-40).

A záró játékrészben folytatódott az, ami a rövid szünet előtt abbamaradt, a Diósgyőr nem tudott felnőni a hazai együtteshez, sőt (83-43)! Ritkán esett diósgyőri találat, 91-45-nél azért kért időt Völgyi Péter, hogy valahogy elkerüljék azt, hogy 100 pontot kapjanak. Ez végül sikerült (94-52).

Perfumerias Avenida (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 94-52 (21-18, 23-17, 29-5, 21-12)

Salamanca, 1800 néző. V.: Tomic (horvát), Stan (román), Tetik (török).

Perfumerias Avenida: DOMINGUEZ (15/9), Cazorla (8/6), CARLETON (10), CRVENDAKIC (16/6), Reisingerova (5). Csere: FASOULA (14), Gulbe (2), Nogic (5/3), ONYENWERE (9), Rodriguez (7/3), Vilaro (3/3). Vezetőedző: Roberto Iniguez.

DVTK-Hun-Therm: Guirantes (13/3), Aho N. (3), Kányási (4/3), Garbin (7/3), Green (6). Csere: Kiss A. (6), Bernáth (10/6), Aho T. (3/3), Oláh F. (-), Vég-Dudás (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.