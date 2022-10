Remek eredménnyel zárta az évad utolsó versenyét a miskolci Swimming Penthatlon Club sportolója, Haraszin Linda. A múlt hét végén Lengyelországban megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén, az U17-es korosztályban, a leány egyéni versenyben az első helyen végzett, és mivel a magyar csapat tagjai közül került ki a 3. és a 4. helyezett, így csapatban is aranyérmet vehetett át az eredményhirdetésen. Ezen kívül a vegyes váltóban is rajthoz állt a 15 éves öttusázó, és ebben a versenyszámban ezüstérmet szerzett.

– Összességében elégedett vagyok a szereplésemmel, azzal együtt is, hogy az úszásom nem volt a legjobb – mondta Haraszin Linda. – De számítottam arra, hogy a medencében ezúttal nem megyek majd olyan időt, mint amit máskor szoktam, mert a felkészülés során ez most nem igazán volt fókuszban. Nem ez volt az év legfontosabb versenye a számomra, ugyanis a világbajnokságra, és az Európa-bajnokságra igyekeztük időzíteni a csúcsformámat. De nagyon örülök, hogy az ORV jól sikerült, az egyéni győzelmem mellett a csapatarany is nagy boldogságot jelentett, hiszen ez egy közös öröm volt a lányokkal. A vegyes váltó is jól sikerült, azzal, hogy az úszás 8. helyéről előre tudtunk lépni a 2. helyre, elégedettek lehetünk.

Kis pihenő

A fiatal sportoló ebben az évben a világversenyeken is eredményes volt, az olaszországi világbajnokságon egyéniben a 7. lett, csapatban pedig ezüstérmet szerzett, míg a lengyelországi Európa-bajnokságon egyéniben ezüstéremnek, csapatban pedig aranynak örülhetett.

– Jó év volt, bízom a hasonló folytatásban – összegzett röviden Haraszin Linda, aki arra a kérdésre, hogy most következik-e egy kis pihenő a következőket mondta: – Valamennyi biztos, de a tervek szerint novemberben a válogatott kerettel edzőtáborozom, és ezzel tulajdonképpen megkezdődik a felkészülés a következő évre.

Haraszin Linda a következő évben – mivel 2023-ban még csak 16 éves lesz, változatlanul az U17-es korosztályban indulhatna, de szó van arról, hogy már eggyel feljebb, az U19-eseknél versenyez, hogy jelenlegi korosztályának három tusájától (úszás, futás-lövészet) négyre váltson (az U19-eseknél már vívás is szerepel a programban).

– A jövő évi szakmai programomat még nem állítottuk össze, nem biztos, hogy lesz olyan választóvonal, hogy csak az U17-ben, vagy csak az U19-ben indulok, lehet, hogy mind a kettőben – mondta az érintett. – A vívásomat több éve fejlesztem, szerintem nem vagyok rossz ebben, és szívesen kipróbálnám, hogy mire vagyok képes négytusában egy világversenyen. Remélem lesz alkalmam arra jövőre, hogy az U19-es mezőnyben megmérettessem magam.