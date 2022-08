Nekilátott a nyári munkának hétfőn a GreenPlan-­Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapata. A tavalyi kupaezüstérmes és bajnoki 4. helyezett az idei Extraliga-küzdelmekben az 1. forduló keretében október első hétvégéjén lép pályára, vagyis mintegy két hónap van arra, hogy a barcikaiak maximálisan, minden téren felkészüljenek az idényre. Az észak-borsodiaknál négy távozó volt a nyáron, illetőleg négy érkező (két légiós, Maksymilian Warzywoda és Ján Tarabus, illetve két magyar röplabdázó, Kiss Máté és Csoma Krisztián), igaz, az előbbi kategóriában lévő Dudás Tamás úgy távozott, hogy maradt, ugyanis az együttes másod- és erőnléti edzője lett.

A kék-sárgák vezetőedzője, Toronyai Miklós hétfőn csak délelőtt osztotta az utasításokat a játékosoknak, ugyanis nem sokkal később el kellett indulnia a válogatotthoz (a Vegyész kerettagja, Blázsovics Péter emiatt már nem is volt ott a tegnapi szezonindítón). Ugyanis a barcikai szakvezető Koch Róbert szövetségi kapitány segítője, és a nemzeti alakulat augusztus 3-a és 21-e között Európa-bajnoki selejtezőn vesz részt, ahol oda-vissza alapon Spanyolországgal, Grúziával és Szlovákiával küzd meg.

Később érkezik

– Május 6-án volt az utolsó bajnoki mérkőzésünk, amely után még voltak levezető edzések, illetve én és Blázsovics Péter a válogatottnál dolgoztunk, így nekünk ezután jött egy kis szünet – kezdte Toronyai Miklós. – Új másod­edzőnk, Dudás Tamás már korábban kiadta az úgymond nyári otthoni kondicionális programot, azt csinálták eddig a srácok. A mostantól számított két hetet pedig úgy tervezzük, hogy egyfajta felhozónapokat csinálunk, hiszen mindenki különböző állapotban van, és ezután indulunk majd be komolyabban. Amíg nem leszek itt, addig Dudás Tamásnak lesz segítsége, Batári Csaba statisztikus, aki egyébként az U15-ös és U20-as korosztály felkészítéséért felelős edző, valamint Tóth Milán sportigazgató személyében. A hétfői kezdéskor Blázsovics mellett még volt egy hiányzó, Carlos Páez, aki a Covid–19 és egyéb dolgok miatt elég régen járt hazájában, Venezuelában. Most egy hosszabb szünetet kapott, augusztus 15-én csatlakozik be a munkába, azonban már ő is munkához látott Dél-Amerikában.

Már korábban is

Az igazolásokról is szót ejtett a vezetőedző.

– A vezetőséggel együtt úgy gondoltuk, középen mindenképpen erősíteni szeretnénk, kell három nagyon jó center – mondta Toronyai Miklós. – Ezt az elképzelést sikerült megvalósítani, Moraes és Juhász mellett Tarabus elég jó minőséget képvisel. Vele némileg szerencsénk is volt, mert a párja a DVTK-ban fog röplabdázni. Szóba került, hogy már Marek Kardos idejében hozzánk jöhet, de akkor még a tanulmányai miatt nem váltott. El kellett döntenünk azt is, hogy négyes ütőt vagy átlót igazoljunk, és először külföldi játékosban gondolkodtunk, ám jött egy módosítás abban a tekintetben, hogy három magyar játékosnak mindig a pályán kell majd lennie. Így jött az ötlet, hogy beszéljünk Csoma Krisztiánnal. Nem zárkózott el előle, majd beszélt Kárpáti Zoltán ügyvezetővel és Tóth Milán sportigazgatóval. Örülök annak, hogy hamar, zökkenőmentesen és sikeresen lezajlottak a vele való tárgyalások. Feladóban szerettünk volna egy fiatal, tehetséges játékost, beszélgettünk a dunaújvárosi Tóth Kristóffal, a kvalitása bennünket meg­győzött, ő mégis Dunaújváros mellett döntött, a tanulmányait is nézve. Nem tudtunk más magyar feladót, ezután megnéztük 6-8 külföldi játékos anyagát, és Warzywodára esett a választás. Ugyancsak boldogok vagyunk, hogy Kiss Máté, aki Kaposváron kezdett röplabdázni, a mi ajánlatunkat fogadta el a több játéklehetőség reményében.

A védekezésen alapuló

A barcikaiak szakmai munkájának irányítója a célokról is beszélt.

– Volt egy órás megbeszélés a hétfői edzés előtt, amelyen Kárpáti László elnök vázolta az elképzeléseket – árulta el Toronyai Miklós. – Azt mondta, jó lenne döntőzni mindkét sorozatban, én egy picit visszafogottabb vagyok: ha éremért fogunk harcolni mindkét sorozatban, az már jó lesz. Mert nagyon erős bajnokság elé nézünk most is, Debrecenben és Székesfehérváron is három légióst foglalkoztatnak majd, nagyon közel lesznek egymáshoz a csapatok. A keret, amit közösen összehoztunk, predesztinál bennünket arra, hogy a négyben legyünk, de ahhoz dolgozni kell. A Challenge Kupában vagy izraeli, vagy koszovói ellenfelünk lesz az első körben, ha előbbi, akkor róluk könnyebben tudunk anyagokat beszerezni. A cél ott is az, hogy minél tovább menjünk. Magában a játékban óriási változtatásokat nem tervezünk, tartjuk az alapkoncepciót, amelyben hangsúlyos a védekezésen alapuló röplabda.

A GP-VRCK programja

Augusztus 14. (Tiszaújváros): Magyarország U18 – GreenPlan-VRCK

Augusztus 18. (Kazincbarcika): GreenPlan-VRCK – MEAFC-Miskolc

Augusztus 24. (Kazincbarcika): GreenPlan-VRCK – Debreceni EAC

Szeptember 3. (Budapest): torna, a résztvevők: Kistext SE, Fino Kaposvár, Debreceni EAC, GreenPlan-VRCK

Szeptember 10–11. (Eperjes, Szlovákia): nemzetközi torna, résztvevők: Komarno, Bedzin, Presov, GreenPlan-VRCK

Szeptember 17–18. (Kazincbarcika): Don Bosco-kupa, nemzetközi torna, résztvevők: MAFC-BME, Kecskeméti RC, Svidník, GreenPlan-VRCK

Szeptember 22–23. (Gorlice, Lengyelország): nemzetközi torna, résztvevők: Presov, GKS Katowice, Czarni Radom, Ribnica, Minas, GreenPlan-VRCK

A VRCK keretéről

Maradtak: Páez Carlos (feladó), Juhász Péter (center), Rodrigo Moraes (center), Árva Milán (ütő), Blázsovics Péter (ütő), Péter Benedek (ütő), Péter Márton (ütő), Miklósi-Sikes Zétény (ütő), Szabó Dávid (átló), Budai Balázs (liberó). Utánpótlásból felkerült: Garan Bálint, Cziczlavicz Dávid.

A felnőttkerettel edző utánpótlás játékosok: Fecske Szabolcs, Elleh Jonathan.

Újak: Maksymilian Warzywoda (lengyel, feladó, Cluj), Ján Tarabus (szlovák, center, VKP Bratislava), Kiss Máté (liberó, Fino Kaposvár), Csoma Krisztián (átló, MAFC-BME).

Távoztak: Csizmadia Tamás (feladó, Kistext SE), Bibók Balázs (átló, MÁV Előre-Foxconn), Lukasz Ciupa (lengyel, ütő, Casarano), Dudás Tamás (liberó, másod­edző, erőnléti edző lett a klubnál).

(A borítóképen: A GreenPlan-VRCK új igazolásai: Maksymilian Warzywoda, Kiss Máté, Csoma Krisztián, Ján Tarabus | Fotó: Molnár István)