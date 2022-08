Az idei U18-as leány kosárlabda-Európa-bajnokságnak szombattól jövő hét vasárnapig Görögország, azon belül is Kréta szigete, Iráklion városa ad otthont. A 16 csapatos mezőnynek a magyar válogatott is tagja, amelyben egy diósgyőri kosaras is szerepel. A piros-fehérek két utánpótláskorú játékosának volt esélye arra, hogy az utazó keretbe bekerüljön, erről Márkusz Lilla sérülés miatt lemaradt, Oláh Fruzsina viszont csütörtökön elutazott a görög városba. Azonban nem ő az egyetlen diósgyőri tagja a magyar delegációnak, ugyanis az U18-as válogatott szakmai munkáját Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm élvonalbeli csapatának vezetőedzője irányítja.

És hogy mire lehet számítani az U18-as válogatottól? – erről Oláh Fruzsinát kérdeztük.

– Erre nehéz válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor, a kezdés előtt minden válogatott elfogadna látatlanban egy érmet, így vagyok, illetve szerintem vagyunk ezzel mi is, egy bármilyen színű érem nagy öröm lenne. Ilyen célkitűzés azonban nincs, de van egy olyan várakozás saját magunkkal szemben, hogy a legjobb hatba kerüljünk be, ez ugyanis azt jelentené, hogy egy év múlva, az U19-es világbajnokságon ez a csapat még egy nemzetközi szereplés lehetőségéhez jutna – mondta a diósgyőriek kosarasa, aki pályafutását Ózdon kezdte.

Szóba került az is, hogy a csoportküzdelmek során mire lehet számítani, amire azt felelte Oláh Fruzsina, hogy az erőviszonyok igazán csak akkor kezdenek kirajzolódni, amikor elkezdődik az Eb, majd hozzátette: az előzetes információk alapján a svéd és a finn válogatott talán nem képvisel olyan játékerőt, mint Litvánia, és a mostani vélekedések alapján ez utóbbi válogatottal lehetnek versenyben a csoport első helyéért.

Saját magáról

Azt is megkérdeztük a diósgyőriek kosarasától, hogy saját magát illetően mivel lenne elégedett.

– Nagyon szeretnék a csapat hasznára lenni, támadásban és védekezésben egyaránt, remélem, ez így is lesz – mondta Oláh Fruzsina. – Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, nagyon szeretem ezt a társaságot, és ez egy nagyon jó fejlődési lehetőség a számomra, hiszen nemzetközi szinten próbálhatom ki magam, és ez, amellett, hogy órási élmény, segítheti az előrelépést a pályafutásomban. Úgy vélem, hogy tavaly­hoz képest sokat fejlődtem védekezésben, egész évben ez volt a célom, ezt tartottam leginkább szem előtt. Egy éve ezen a téren nem voltam igazán erős, de szerintem sokat fejlődtem. Úgy vélem, hogy ezt a felkészülési meccseken is bizonyítani tudtam, remélem, hogy élesben, az Eb-n is lesz erre lehetőségem. Bízom benne, hogy kapok bizalmat, és amikor pályán leszek, élek majd ezzel.

Az Eb-ről

A magyar együttes a csoportküzdelmek során, a C jelű kvartettben, szombaton 16.45-től Svédország ellen mutatkozik be, vasárnap ugyanebben az időpontban Finnország ellen lépnek pályára, hétfőn pedig, ugyancsak 16.45-től, Litvánia ellen meccselnek. Kedden szünnap lesz az Eb-n, szerdától következik az egyenes kieséses szakasz, amelynek során a nyolcaddöntőben a D csoportból (Izrael, Németország, Franciaország, Bosznia-Hercegovina) kapnak ellenfelet a mieink, a csoportban elért helyezésektől függően. Csütörtökön a negyeddöntőket rendezik meg, pénteken újabb szünnap következik, és a jövő hét végén előbb az elődöntőkre, vasárnapig pedig a helyosztókra kerül sor.