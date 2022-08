A 6. forduló keretében tegnap késő délután a Puskás Akadémia FC vendégeként Felcsúton szerepelt a Mezőkövesd Zsóry FC gárdája.

Derdák Marcell először

A találkozó felvezetéseként jött a hír, mely szerint a 26 éves Bobál Gergely a matyóföldieknél folytatja pályafutását, kölcsönszerződését hétfőn jelentették be. A támadó szabadon igazolhatóként érkezett a Vasashoz 2021 nyarán, korábban a portugál másodosztályú Nacionalnak volt tagja. A legutóbbi NB II.-es idényben 18 meccsen lépett pályára, és egy gólt szerzett. A jelenlegi évadban az első fordulóban, a Kecskeméti TE ellen lépett pályára, azóta nem került a keretbe. A csatár a 2022/2023-as idény hátralévő részében erősíti a dél-borsodiakat, akik nemrégen ikertestvérét, Bobál Dávidot is szerződtették.

Supka Attila a Vasas elleni hazai mérkőzésükhöz képest négy poszton változtatott: a kezdők között nem kapott helyet Madarász, Pillár, Besirovic és Selmani, helyükre Kállai K., Schmiedl, Karnitski és Molnár G. került. Mindkét szakvezető érdekes hadrendet adott meg, ezeket viszont a meccs közben rugalmasan váltogatták. A találkozó krónikájához tartozik még, hogy Derdák Marcell játékvezető élete első NB I.-es találkozójára készült.

Lukic kapufája

Az első lövést a 16-os előtti részből Skribek engedte el, de magasan fölé emelt, majd Colley jobb oldali próbálkozását Piscitelli lábbal mentette. A túloldalon Drazic csavarása a kapu bal sarkára tartott, Tóth B. azonban vetődve hárított. Jó volt az iram, és a fogáskeresés jegyében kibontakozó akciók is veszélyt jelentettek. A fehérben játszó vendégek tömörültek, és ha megszerezték a labdát, akkor gyors kontrákra törekedtek annak jegyében, hogy a Puskás játékosai nem zárnak vissza időben. Az első negyedórához közeledve Urblik 17 méterről bombázott a keresztléc fölé. A Puskás fölényt harcolt ki, játékosai mindkét szélen sokat próbálkoztak, az MZSFC viszont alig jutott el a hazaiak ketrecéig. Uralta a légteret a kövesdi védelem, melynek tagjai rendre kifejelték a beíveléseket. A 21. percben akár kétszer is bevehette volna a hálót a dél-borsodi társaság. Előbb Cseri ugratta ki Drazicot, aki 7 méterről, jobbról, kisodródva a bal felső sarok fölé emelt, majd Molnár G. jobb oldali szöglete után ­Schmiedl fordulásból, középről lőtt magasan fölé. Ezzel kiegyenlítetté vált a találkozó, a lehetőségek száma közé is egyenlőségjelet lehetett tenni. A 28. percben Cseri bizonyította a látogató komoly szándékát: jobbról, 11 méterről vette célba a bal alsó sarkot, labdáját Tóth B. szögletre tenyerelte. Miután pontatlanra váltottak a csapatok, a mérkőzés tempója és színvonala is leült. Nem sokkal a szünet előtt Lukic a 16-oson belülről, 12 méterről jobbal, a jobb oldali kapufát találta el, labdája pedig kifelé vágódott.

Felejthető volt

Mivel a Puskás tagjai nem harcoltak ki előnyt, Hornyák Zsolt kettős cserét eszközölt a szünetben. Különösebbet nem mutattak fel a játékosok, akik így abban bízhattak, hogy jön majd egy hiba vagy jól eltalált lövés, amely esetleg dönt. Corbu megrúgta Karnitskit, akit ápolni kellett. Zahedi lesről lőtt a bal alsó mellé, majd a mezőkövesdiek színeiben már két Bobál focizott, mivel Dávid ikertestvére, Gergely is beállt. Látszott, hogy a Puskás teljesen formán kívül van, a kérdés csupán az volt, hogy ezzel él-e a jól küzdő vendégcsapat. A 68. percben Karnitski majdnem gólt szerzett, de közelről a jobb alsó mellé durrantott. A találkozó gyengécskére silányodott, érett az iksz, bár a sportág bizonytalansága ezért a levegőben lógva fenyegetett. Senki nem nyújtott kiemelkedőt, a pályán lévők csak küszködtek, és húzták az időt. Az első hibapontig 77 percet kellett várni, akkor a hazaiak jutottak előnyhöz, így nyomban a Supka-legénység számára lett fontos az idő múlása. A hajrában ápolásokat láttunk, majd a Zsóry FC feljebb tolta védekezését, és mindent egy lapra tett fel. Lakvekheliani balról, a büntetőterületen belülről tekert, a labda szögletre csordogált. A 90. percben Kiss T. beadását Lukic kitalpalta. Az ötperces hosszabbítás adott némi reményt a látogatóknak, de az óra hamar lepergett, a felejthető meccset így a hazaiak nyerték.

A gól története

77. perc: Puljic jobbról adott be középre, Favorov pedig 13 méterről kapásból, jobbal lőtt, labdája pedig a lábak között a kapu közepébe vágódott, 1–0.

A bajnokság állása

1. Kisvárda Master Good 5 3 2 – 13–7 11

2. Ferencvárosi TC 3 3 – – 8–1 9

3. Kecskeméti TE 5 2 3 – 6–3 9

4. Puskás Akadémia FC 6 2 3 1 6–4 9

5. Paksi FC 4 2 2 – 10–7 8

6. Mezőkövesd Zsóry FC 6 1 2 3 8–10 5

7. Zalaegerszegi TE 4 1 1 2 4–7 4

8. Budapest Honvéd 5 1 1 3 6–12 4

9. Vasas FC 5 – 4 1 5–6 4

10. Debreceni VSC 5 – 4 1 7–9 4

11. Mol Fehérvár 4 1 – 3 5–9 3

12. Újpest FC 4 – 2 2 4–7 2

(A táblázatban nem szerepel a kedden késő este véget ért Zalaegerszegi TE – Debreceni VSC találkozó eredménye.)

A forduló további programja

Szerda, 17.00: Paksi FC – Kisvárda Master Good, 19.30: Mol Fehérvár FC – Kecskeméti TE, 20.30: Vasas FC – Ferencvárosi TC.

Csütörtök, 19.00: Budapest Honvéd – Újpest FC.

Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC1–0 (0–0)

Felcsút, 1028 néző. V.: Derdák (Buzás, Huszár).

Puskás Akadémia FC: Tóth B. (5) – Mezghrani (5), Batik (5), Stronati (5), Komáromi (5) – Van Nieff (5) – Urblik (5), Slagveer (5), Skribek (5) – Zahedi (6), Colley (5). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (5) – Schmiedl (5), Lukic (5), Bobál D. (5) – Kállai K. (5), Karnitski (5), Cseri (4), Nagy G. (5) – Molnár G. (4), Vajda S. (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Skribek helyett Kiss T. (4) a 46., Van Nieff helyett Corbu (5) a 46., Drazic helyett Bobál G. (4) az 57., Cseri helyett Qaka (–) a 65., Molnár G. helyett Kállai Z. (–) a 65., Colly helyett Puljic (–) a 67., Zahedi helyett Favorov (–) a 77., Slagveer helyett Baluta (–) a 77., Karnitski helyett Selmani (–) a 83., Vajda S. helyett Lakvekheliani (–) a 83. percben.

Sárga lap: Colly a 40., Komáromi a 43., Nagy G. az 52. percben.

Gólszerző: Favorov (1–0) a 77. percben.

Hornyák Zsolt: – Nagyon megszenvedtünk ezért az egy gólért. A Mezőkövesd jó taktikát választott, jól védekezett. Mi a mérkőzés elején sok keresztlabdával próbálkoztunk, de kevés volt a türelem a játékosokban. A második játékrészben már többször megbontottuk az ellenfelet, és sikerült megszereznünk ezt a nagyon fontos találatot. Debrecenben háromszor is felállást váltottunk, ugyanakkor látni kell, a védelemből több meghatározó játékosunk hiányzik, közülük Nagy Zsolt áll a legközelebb a visszatéréshez. A támadósorban vannak variációs lehetőségek, játszhatunk két csatárral, de akár hárommal is, ha pedig a helyzet úgy kívánja, egy vérbeli támadó marad a pályán. Favorov a Ferencváros ellen elhibázta a büntetőt, ez megviselte a lelkét, most azonban meghálálta a bizalmat, járt neki ez a gól. Gyors szélsőink vannak, és a friss játékosok tudtak segíteni a csapatnak.

Supka Attila: – Úgy gondolom, hogy ezen a találkozón nagyon könnyen más eredmény is születhetett volna. Jól felkészültünk a Puskás Akadémiából, lezártuk azokat a területeket, ahol megbonthattak volna bennünket, a középpályás labdaszerzések után próbáltunk megindulni. Tisztában voltunk vele, nem szabad elrohanni a játékot, mégis ilyen játékhelyzet után kaptunk gólt. Ennek ellenére nem tudom elmarasztalni a játékosokat, mindent megtettek, hogy jó eredményt érjünk el. Megvoltak a lehetőségeink, sajnos nem tudtuk értékesíteni őket. Amennyiben mi szereztük volna meg a vezetést, még fegyelmezettebb lehetett volna a védekezésünk, és akkor aligha maradunk pont nélkül.

(A borítóképen: A küzdelmes meccsen egy góllal nyertek a hazaiak | Fotó: NS/Török Attila)