A közelmúltban, Tiszaújvárosban, a 2009-ben a világon elsőként akkreditált nemzetközi edzőközpontban tartott utánpótlás sportágfejlesztési edzőtábort az Európai Triatlon Szövetség.

A sportág nemzetközi vezérkara edzőtáborokkal, továbbképzésekkel, szakmai és anyagi támogatással hosszú ideje igyekszik segíteni a fejlődő országok sportolóinak felkészülését. Tiszaújváros régóta ad otthont utánpótlástáboroknak, továbbképzéseknek. Így volt ez július 29-e és augusztus 8-a között is, amikor is négy olyan ország – Ciprus, Románia, Szerbia, Szlovénia –, mely legutóbb nem adott olimpiai indulót, összesen 20 fiatal triatlonosa és 5 edző dolgozott együtt a városban. A tábort az az ausztrál Mick Delamotte vezette, aki korábban már járt hasonló céllal a Tisza-partján, és ahová ezúttal is örömmel tért vissza. A hazájában neves utánpótlásedzőként, valamint a Nemzetközi Triatlon Szövetségben is ténykedő szakember munkáját a szerb Ljudmila Medan, az Európai Triatlon Szövetség Sportágfejlesztési Bizottságának tagja segítette.

A program az eddig jól bevált metodika szerint zajlott. A sportolók gyakorlásaik során használták a termálfürdő 50 méteres nyitott medencéjét, sokat futottak az Ifjúsági parkban, rendszeresen tréningeztek a sportcentrumban, a triatlonklubházban. A tábor tagjai, akik otthonosan érezték magukat, sokszor edzettek együtt a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzőivel.

A sportági elemek finomítása, a technikák rögzítése, a taktikai elemek elsajátítása mellett a személyiségfejlesztés szintén kiemelt helyen szerepelt. A tábor vezetői a nemzetközi szövetség által képviselt szellemiséget is próbálták átadni.

A tábor résztvevői egyik este meghívták a junior és U23-as világbajnok, többszörös Európa-kupa-győztes, a párizsi olimpiára készülő tiszaújvárosi Lehmann Csongort egy kötetlen beszélgetésre, élménybeszámolóra. A sportolók tele voltak kérdésekkel, jól kihasználták a lehetőséget ismereteik ily módon történő bővítésére.

A 11 napos programmal Tiszaújváros – a Covid-járvány után – „visszatalált” a nemzetközi edzőtáborokhoz, szakmai továbbképzésekhez, melyeket mostanában indítanak be újra.