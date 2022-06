A magyar női válogatott a negyeddöntőben búcsúzott a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság konstancai selejtezőjében, így nem jutott ki a szeptemberi Eb-re. A romániai tengerparton megrendezett tornán Földi Attila szövetségi kapitány együttese – Böröndy Vivien, Hegedűs Janka, Papp Klaudia és a diósgyőri Kányási Veronika összeállításban – szombaton a dánokat 9–7-re, a briteket pedig 14–12-re verte.

Izgalmas meccsen

Ezzel csoportgyőztesként jutott tovább a C jelű trióból, és a nyolc között Észtország várt rá. Az izgalmas meccsen hosszabbításban, 13–12-re bizonyult jobbnak a balti csapat, és ezzel a magyarok számára véget ért a selejtezőtorna.

A magyar férfiválogatott ugyan 21–9-re kikapott az elődöntőben Montenegrótól vasárnap a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság konstancai selejtezőjében, ám ennek ellenére is kijutott a szeptemberi Eb-re. Ugyanis előtte a csoportmeccsek során a bolgárokat 17–5-re, a cseheket 17–14-re, míg a dánokat 18–16-ra verték a mieink, a negyeddöntőben pedig a spanyolok ellen diadalmaskodtak 21–16-ra. Csirke Ferenc szövetségi kapitány együttese – Ivosev Tamás, Keller Iván, Demeter Attila, Kelemen Balázs összeállításban – annak köszönheti az Eb-részvételt, hogy az oroszok kizárása miatti helyet fel kellett tölteni. A konstancai és az ezzel párhuzamosan zajló izraeli selejtezőtorna kijutásról lemaradt csapatait rangsorolták, ebben pedig a 4/1-es győzelmi mutatóval zárt magyaroké volt a legjobb mérleg.

Jól indult

– Jól indult a selejtezőtorna, az első napon, a két csoportmeccsünkön, előbb a dánok, majd az angolok ellen is megvolt az, ami kellett a győzelemhez – mondta Kányási Veronika, a DVTK csapatkapitánya. – Az első nap arról is szólt, hogy hozzá kellett szokunk a körülményekhez, ugyanis nagyon erős szél fújt a pályán, és emiatt a külső dobásokkal nem igazán lehetett célba érni. Emiatt taktikát is váltottunk, ami nemcsak a támadást, hanem a védekezést is érintette. Szerintem ez az első két meccsen jól működött, még olyan erős centerjátékú csapat ellen is, mint az angolok, amelyben klubbeli csapattársam, Cheridene Green ellen kellett harcolni. A második napon, immár az egyenes kieséses szakaszban az észtek következtek, akikről tudtuk, mert láttuk, hogy nincs rossz csapatuk. Tisztában voltunk azzal, hogy mit kellene csinálni ellenük, hogy eredményesek legyünk, és ez egy ideig jól is ment. Persze voltak hibák a mi részünkről is, de amikor egymás után kaptunk két palánkos hármast, megfordult a meccs, már nem tudtunk megújulni, a hosszabbításban alulmaradtunk.

Pár napot pihen

– Természetesen csalódottak voltunk amiatt, hogy nem sikerült bejutni a négy közé, és az sem vigasztalt minket, hogy az észtek végül az elődöntőt is megnyerték, és kijutottak az Eb-re – folytatta Kányási Veronika. – A kontinensbajnoki selejtező előtt egy hónapot keményen dolgoztunk, rengeteg munkát belefektettünk, hogy sikert érjünk el. Összesen 12 játékossal készült a 3x3-as női válogatott keret, és ebben a felállásban élesben most játszottunk először. A közeljövőben mások is lehetőséget kapnak a bizonyításra, ugyanis a nyár folyamán több 3x3-as tornát rendeznek, amelyeken a magyar válogatott különböző összetételben vesz majd részt, és tulajdonképpen a nyár folyamán derül majd ki, hogy ki az, akire hosszabb távon számítani lehet a válogatottnál bekövetkezett generációváltást követően. Én most pár nap pihenőt kaptam, de két hét múlva egy franciaországi tornán ismét számít rám Földi Attila, a szakág szövetségi kapitánya, akinek igyekszem majd bizonyítani, hogy helyem van a legjobbak között.