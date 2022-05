A tiszaújvárosi Leh­mann Csongor második legjobb magyarként, a 21. helyen végzett a párizsi olimpia kvalifikációs sorozatának olaszországi nyitányán.

Az Arzachena városában május utolsó szombatján megrendezett sprinttávú világkupa a legnehezebb pályákkal várta az elit képviselőit.

Már a 750 méteres tengeri úszás sem volt egyszerű, a hullámok mellett a „birkózás” is külön próbát jelentett. A kerékpárosdepóból egy, a tavalyi győztes, a brit Jonathan Brownlee által vezetett négytagú csoport tudott meglépni a többiektől. A kvartettben ott tekert az egykor tiszaújvárosi színekben versenyző Dévay Márk is. A háromkörös, körönként egy-egy 1500 méteres „falmászással” nehezített, 20 kilométeres kerékpározás során Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub U23-as világbajnoka az üldöző csoportban igyekezett tartani a mind jobb helyet. A futás előtti váltásnál nem volt szerencséje, így hátrányba került a csoport többi tagjával szemben. Az 5 kilométeres befejező számban sikerült néhány helyet előre lépnie a világranglista 30. helyezettjének, így második legjobb magyarként, a 21. pozícióban fejezte be a versenyt, mellyel gyarapította pontjai számát.

Dominált az olimpiai bajnok

– Nem teljesen így terveztük ezt a napot, de ebben a versenyben is meg kell találnunk a pozitívumot, amiből tovább építkezünk – nyilatkozta a szombati verseny után, a helyszínen Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – Arzachena, a világkupákat és a világbajnoki szériaverseny-sorozatot tekintve is, a legbrutálisabb helyszín, köszönhetően a rendkívül kemény, intenzív kerékpáros pályának, ami után szintén meglehetősen nehéz futópálya következik. Jó néhányan itt voltak a mezőny legjobb úszói közül, aminek köszönhetően már az úszás sem volt könnyű. A további versenyt meghatározta, hogy a londoni olimpián bronz-, Rio de Janeiróban ezüst-, tavaly Tokióban vegyes váltóban aranyérmes brit Jonathan Brownlee meglehetősen dominált. Végig kezdeményezett és irányított egy 4 fős elmenést, és magabiztosan nyert. Csongor az üldözők között tekert, de ez sem volt könnyű hétvégi karikázás. A második depózásnál – a futás megkezdése előtt – eldőlt a kerékpárja, melynek visszaállításával bíbelődni kellett, különben büntetés jár érte. Csongor így a 22 fős bolyból hátránnyal, utolsó helyen ment ki futni, elvesztve a kontaktot a többiekkel. A lábak sem álltak fel a szokásos módon, valószínűleg a nehéz kerékpározásnak köszönhetően, így csak a lemaradókat lehetett „bekebelezni”.

A tiszaújvárosi sportoló nem volt elégedett, a következőket mondta a célba érkezését követően:

– A 21. hely kissé csalódás számomra, de a szezon eleji kemény futamokon megtörténhet az ilyesmi, ez is benne volt a pakliban. Ez az átlag feletti versenyterhelés biztosan hasznos volt a folytatáshoz. A két hét múlva, Angliában esedékes világbajnoki szériaverseny-sorozat leedsi futamán ismét szeretnék bizonyítani a legjobbak között.

Triatlon: világkupa

Arzachena, eredmények

Férfiak (64 induló): 1. Jonathan Brownlee (brit) 54:08 perc, 2. Manoel Messias (brazil) 54:24, 3. Tom Richard (francia) 54:35, 4. Dévay Márk (magyar) 54:41, …21. Lehmann Csongor (magyar) 56:15, …34. Tóth Tamás (magyar) 58:29, …39. Faldum Gábor (magyar) 59:08.

(A borítóképen: Lehmann Csongor a depóban, útban az arzachenai futópályára)