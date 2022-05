A 4. Kassa–Miskolc ultramaratoni futóversenyt szombaton rendezik meg. A 115 kilométer hosszú erőpróbára a nevezések a múlt hét végén lezárultak, és kiderült, hogy többen állnak majd rajthoz, mint az előző évben.

Neves indulók

– Megint el tudjuk mondani azt, amit eddig minden évben, hogy növekszik az indulók száma – jelentette ki Szűcs István, a Mara­thon Klub ­Miskolc elnöke, a verseny egyik fő szervezője. – A mostani ultrafutáson az egyéni nevezések számában történt a legnagyobb nö­vekedés, összesen harminckét résztvevőnk lesz. Örömmel mondhatom, hogy a rajthoz állók között több neves versenyző is meg­található, a 2. Kassa–Miskolc futóverseny győztese, a hazai ultrafutás egyik ikonikus alakja, a megyebeli Bogár János is cipőt húz, de a tavalyi női győztes, a miskolci Varga Dóra, aki 2021 novemberében 12 órán belül teljesítette a távot, szintén rajthoz áll, akárcsak a férfi győztes, a szikszói Kohári Szabolcs, aki 10 órán belül ért célba. Rajtuk kívül lesz egy neves, nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is magasan jegyzett in­duló is egyéniben, Bódis Tamás személyében. Az Ózdon született ­sportember számtalan ultrafutó versenyen bizonyított már, hogy mást ne mondjak: 2019-ben megnyerte a 246 kilométer hosszú, görögországi Spartathlont, 24 órán belül célba érve, és ugyanabban az évben a 24 órás világbajnokságon, Franciaországban a 2. helyen végzett 276,221 km-t teljesítve.

A szervező azon örömének is hangot adott, hogy az előző évhez képest most más időjárási körülmények között rendezhetik meg a versenyt.

Napsütés, frissítés

– Az 1999-es első megméretés után húsz évet kellett várni a folytatásra, ám a 2019-es ­restartot nem kö­vette folytatás, a pandémia miatt elmaradt a 2020-as futás, és ugyanezen ok miatt tavaly sem tudtuk tavasszal megszervezni a Kassa–Miskolcot, és tulajdonképpen örültünk, hogy az előző esztendő első felét jellemző kétségek kö­zepette végül novemberre ki tudtuk tűzni a verseny időpontját – mondta Szűcs István. – Nagyon más időjárás volt akkor, mint amire most van kilátás. Meleg idő vár­ható, csapadékra nem igazán van esély, így a váltópon­tokon, illetve frissítőhelyeken készülünk arra, hogy a futóknak szükségük lesz vízre.

Önálló csapatokkal

Szűcs István elmondása szerint nemcsak az egyéni indulók, hanem a csapatok száma is gyarapodott, és a párosok megjelenése – amelyek egymás között felezik meg a távot – színesíti majd a mezőnyt.

– Örömmel mondhatom, hogy több település önálló csapatot indít, a szlovák Nizna Mysla mellett magyar részről Szikszó és Sajóvámos is ott lesz a váltók között. A mezőnyben szlovák és magyar sportemberek szelik majd a kilométereket, vagy egyéniben, vagy csapatban – mondta Szűcs István, aki arra a kérdésre, hogy mikorra várhatóak az első célba érkezők, így felelt: – A rajt Kassán, a dóm mellett lesz reggel 6 órakor, a cél pedig Miskolcon, de most nem a városháza mellett, hanem előtte, a virág­óránál. Tavaly a kassai 5 fős férfiváltó, az Active Life Team küzdötte le a leg­gyorsabban a távot, ők 8 órán belül értek célba, vagyis fél kettő után várható az első célba érkező. Tizenöt órás szintidőt határoztunk meg, vagyis 21 óráig várjuk a futókat a Városház téren, de 19 órára írtuk ki az eredményhirdetést, mert úgy kalkuláltunk, hogy a díjazottak, vagyis a számok első hat helyezettjei addig célba érnek.

Atlétika: a verseny útvonala

Kosice (Kassa) – Sídlisko Krásna – Koskov-Baksa (Koskóbaksa) – Nizna Mysla (Alsómislye) – Zdana (Hernádzsadány) – Trstené pri Hornáde (Abaújnádasd) – Kéked – Abaújvár – Gönc – Göncruszka – Vilmány – Vizsoly – Abaújkér – Abaújszántó – Felsődobsza – Hernádkércs – Halmaj – Aszaló – Szikszó – Sajóvámos – Szirmabesenyő – Miskolc.

(A borítóképen: Népes mezőny áll rajthoz a szombati Kassa–Miskolc ultramaratoni futóversenyen)