Az előző esztendőben, 2021-ben egyesítve erőit, egy közös csapattal indult a bajnokságban, a második vonalban (divízió I.) a megyeszékhely két amerikaifutball-csapata, a Miskolc Steelers és a Miskolc Renegades, mégpedig Miskolc American Football Team néven. Ez a házasság annyira jól sikerült, hogy a gárda megnyerte a küzdelemsorozatot, ám a két klub hónapokkal ezelőtt úgy döntött, hogy külön-külön folytatják, úgy, hogy az együttműködés megmaradt, a játékosok kölcsönösen átjátszanak a másik együttesbe. A „renegátok” a harmadik vonalra (divízió II.) adtak be nevezést, és már túl is vannak egy találkozón, míg az „acélosok” ismét bevállalták a legmagasabb osztályt, a HFL-t, ahol a hét végén kezdik meg a 2022-es sorozatot. A szezonnyitón a Győr Sharks érkezik majd Miskolcra, vasárnap kora délután, 14 órára a Miskolci Atlétikai Centrumba.

A Miskolc Steelers utoljára 2019-ben szerepelt a HFL-ben, azt megelőzően 2018- ban és 2017-ben ezüstérmes volt a sorozatban, míg 2016- ban megnyerte azt. A honi legmagasabb ligában idén öt csapat vetélkedik egymással, a miskolciakon kívül két fővárosi alakulat, a Budapest Wolves és a Budapest Cowbells, továbbá a Fehérvár Enthroners, illetőleg a borsodiak első riválisa, a győri cápák. A hivatalos nevén Veolia HFL-ben a csapatok négy alapszakaszbeli mérkőzést játszanak egy csoportban. Az alapszakaszi sorrend nyomán az elődöntőkben az első helyezett fogadja negyediket, a második a harmadikat. A két elődöntő győztese játssza a Hungarian Bowlt, a nagydöntőt, menetrend szerint július 16-án.

Három kanadai légiós

A gárda irányítója továbbra is az ukrán származású, de magyar válogatott Jordán László, azaz Vasyl Yordan. Jordán az ukrán–orosz háború kitörése óta otthon segített különböző segélyszállítmányok szervezésében és eljuttatásában, de igyekezett mindig Miskolcon lenni az edzéseken. Honfitársa, Jurij Nahornak (defense line) továbbra is rendelkezésre áll az acélcsapatnál. A Steelers három kanadai légióst is igazolt: Elijah Ferát (running back), Carson Ouellette-t (wide receiver), valamint Mitchell Kootstrát (defense line). Az offense-t, és egyúttal az egész csapatot az újonnan szerződtetett vezetőedző, a 35 esztendős Tim Bishop fogja vezényelni, aki korábbi szakmai karrierje során az Egyesült Államokon túl a lengyel első osztályban, illetve a németországi GFLben dolgozott. Ő a múlt héten érkezett Magyarországra Portugáliából, ahol most ért véget a munkája.

– Rövid a szezon, és abban gondolkodunk, hogy ha sikerülne megfelelő támogatókat találni, akkor szeretnénk, ha Tim hosszabb ideig velünk maradna – közölte Aggod Péter, a Miskolc Steelers szakosztályvezetője. – Korábban, Lengyelországban, Opoléban a divízió III.-ból épített fel egy csapatot, hasonló feladatban számolnánk vele. Ez az évad számunkra arról szól, hogy újra megvessük a lábunkat a HFL-ben, csináljunk újra egy jó keretet, működjön a kölcsönadás a Renegadesszel, minél több miskolci amerikai futballista jusson szerephez. Van rá esély, hogy ott legyünk a rájátszásban a négy között, ehhez jó lenne az első két meccset sikeresen lehozni.

A menetrend

Alapszakasz, 1. forduló, április 24. (vasárnap), 14.00: Miskolc Steelers – Győr Sharks

Alapszakasz, 2. forduló, május 21. (szombat), 14.00: Miskolc Steelers – Budapest Cowbells

Alapszakasz, 3. forduló, június 11. (szombat), 14.00: Miskolc Steelers – Budapest Wolves

Alapszakasz, 4. forduló, június 18. (szombat), 14.00: Fehérvár Enthroners – Miskolc Steelers

Az elődöntők játéknapjai: július 2., 3.

Döntő (Budapest, Hidegkuti-stadion): július 16.

(A borítóképen: Tavaly a közös csapat, a MAFT megnyerte a divízió I.-et. Fotó: ÉM-archívum)