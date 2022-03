Egyetlen NB III-as, és egyetlen borsodi alakulatként a nyolc közé került a Magyar Kupában a KolorCity Kazincbarcikai SC csapata, amely kedden késő délután hazai pályán az NB I-es Paksi FC-t fogadta, s a tét az elődöntő volt.

Az észak-borsodiaknál három változás volt az előző, múlt pénteki, Tállya elleni bajnoki meccshez képest, míg a másik oldalon Bognár György mélyebben belenyúlt a csapatába.

Kényszerű csere

Ami érthető is volt, végül is mikor adjon lehetőséget a keret többi tagjának, ha nem egy ilyen kupamérkőzésen. A két csapat fehér pólóban, egyik oldalán „Béke”, másik oldalán „Peace” felirattal vonult be a kezdéshez, az MLSZ engedélyével. Jó tempóval indult az összecsapás, amelynek elején a Paks focizott mezőnyfölényben, de a hazai drukkerek egy-egy gyors hazai kontrában bíztak, bízhattak. A 9. percben egy ilyen kínált lehetőséget a KBSC számára, azonban tisztázni tudtak a Duna-partiak. A 15. percben az élvonalbeli csapat jelentkezett hasonlóan lendületes támadással, lőttek is, de a kipattanónál lesállás miatt fütyült a játékvezető. A KBSC térfelén zajlott inkább a mérkőzés, a 22. percben Megyeri és Szabó B. futott össze, utóbbit kellett ápolni. A Paksnál is szükség volt hasonlóra, mégpedig Kinyiket, ezen történések miatt töredezett volt a csata, miközben a látogatóknál kényszerű csere történt, Kinyiket Tamás O. váltotta. A 26. perc végén egy jobboldali beadás után kellett tisztáznia a PFC védelmének, nagy akarattal és hiba nélkül focizott a Barcika. Sajbán fejesét követően Megyeri fogta biztosan a labdát, majd ismét ápolások következtek, amik mutatták a meccs kemény jellegét. A 40. percben Kocsis tette próbára Megyerit, akinek ez volt a második komoly védeni valója, aztán három perccel később távoli löketet hatástalanított. A félidő hosszabbításában Kristófi akadt fenn Tamás O.-n a 16-oson belül, a játékvezető nem látott okot a közbeavatkozásra.

Adtak munkát

Nem volt elégedett Bognár György, hiszen a szünetben cserélt, kettőt is, az egyik érkező az NB I-es gólkirály-jelölt Ádám M. volt. Az 53. percben Ádám F. volt harcos az alapvonalnál, szöglet lett a jutalma, amiből ugyan nem lett ,,semmi", de mutatta, hogy szeretne meglepetést okozni a Barcika. Tamás O.-t is le kellett cseréni a vendégeknél, akit hordágyra tettek, de módosított Varga Attila is, sok volt a játékmegszakítás. Ádám M. lövését védte Megyeri, most már nagyon szerette volna megrúgni azt a bizonyos gólt a Paks. A 64. percben pontrúgás, illetve lecsorgó labda kínált esélyt a házigazdának, de Nagy G-nek nem kellett védenie. A paksiak adtak munkát Megyerinek, aki megoldotta jól a helyzetet. Ádám M. nagy bombája mellé ment, így maradt a 0–0-s állás. Állandósultak a vendégrohamok, akik nem szerettek volna ráadást, és a 73. percben meg is tört a jég: szöglet után Megyeri védett, a kapufára, a kijövő labdát Szabó J. fejelte a hálóba (0-1). A két nagyágyú, Ádám M., és Böde kemény feladatot adott a barcikai védelemnek, közben Megyerinek is vetődnie kellett egy nagyot.

Nagy csatában

A hajrában megpróbált egyenlíteni a KBSC, azonban Megyeri ismét ziccert védett. Az NB I 4. helyezettje nagy csatában legyűrte az NB III Keleti csoportjának listavezetőjét, amely megtette a magáét ezen a találkozón.