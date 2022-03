A második menetben Kolozsi azonnal egyenlített (2–2), majd a hazai kispad egy csapat elleni döntésen csodálkozott. Lendületesen megúszott az MVLC, Vismeg szétnézett, aztán oda dobta a játékszert, ahová kell (3–2). Moravcsik érezte a sarkot, aztán Krasznait nyomták le a víz alá, a megítélt büntetőt Biros biztosan bevágta (4–2). Csorba is érezte, mit kell lőni (4–3), miután kihagyott miskolci előny következett. A Pécs előnyből egalizált, Keresztúri (4–4), az MVLC ugyanilyen helyzetből szerzett vezetést, Böröczky révén (5–4). Némethy bombájába beleért ugyan Moravcsik, de fogni nem tudta a labdát (5–5), a következő hazai fórnál a baranyaiak kapufáján végezte a labda. Vismeget cserével kiállították, a látogatók az időkérés után kihagyták a lehetőségüket. Időkérés, előny, kapufa jött a miskolci oldalon, így maradt az iksz.

Rontott fórok

A harmadik játékrészben 21 mp. után Sélley Rauscher ragasztotta a lasztit a jobb alsóba (6–5), aztán Csacsovszky szép csavargólt dobott (6–6). A pályaválasztó szakvezetője Moravcsikot Hofericára cserélte a kapuban, aztán előnyt rontott a házigazda, majd pedig a következő akciónál náluk láttak a bírók szabálytalanságot. Krasznai is egyből pirosat kapott, úgy védekezett, a PVSK pedig belőtte az előnyt (Csorba, 6–7). A védekező feladatot nagyjából megoldotta az MVLC, hátrányban is jól mozogtak a miskolciak. Ötméterest harcolt ki a Pécs, Gál a jobb sarkot dobta (6–8). Birost blokkolta Csorba, de Gál volt szabálytalan, azonban ez az MVLC-fór is kimaradt.

Nem találtak rést

A befejező nyolc percet hátrányban kezdte a PVSK, korábbi kiállítás miatt, ám lejárt az idő, és Biros egyébként is az oldallécet találta el. Csak nem akart megszületni a hetedik miskolci találat, de a PVSK újabbja sem. Józsa tudta, hová kell mozogni, és a következő akciónál sem talált rést a hazai csapat a vendégek falán. Vendégelőnyben gyönyörűen szereltek a borsodiak, a másik oldalon Józsa ismét fogott egy lövést. Fórban Tőzsér végre megtörte a jeget (7–8), 1:23 perc volt a befejezésig. Seman kapott bejátszást, nem volt síp, a Pécs pedig lepergette a másodperceket (7–8). Ezzel az eredménnyel eldőlt, hogy a PannErgy a 12. helyen zárja az alapszakaszt, és várja ellenfelét, amely a rájátszásban a 9. helyezett csapat lesz. Ezen pozícióban lehet akár a vendég Pécs is, de sikerével életben tartotta nyolcbajutási reményeit.

PannErgy-Miskolci VLC vs. Pécsi VSK-Mecsek Füszért 7–8 (2–1, 3–4, 1–3, 1–0)

Miskolc, 150 néző. V.: Donauer, Petik.

PannErgy-MVLC: Moravcsik – Sélley Rauscher (2), Seman (-), BÖRÖCZKY (2), Tanczer (-), Molnár B. (-), Biros (1). Csere: Hoferica (kapus), Tőzsér (1), Nagy N. (-), Krasznai (-), Csiszár (-), Várkonyi (-), Vismeg (1). Vezetőedző: Vidumanszky László.

PVSK: JÓZSA – Kolozsi (1), Keresztúri (1), CSORBA (2), Csacsovszky (1), Gál (1), Reisz (1). Csere: Almási (-), Gaszt (-), Kókai (-), Némethy (1), Lihotzky (-), Oltean (-). Vezetőedző: Török Viktor.

Gól/emberelőnyből: 2/14, ill. 3/14.

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 1/1.

Vidumanszky László: – Gratulálok a Pécsnek a győzelemhez. A meccsnek megvolt a fontossága, főleg annak tükrében, hogy mi lett előtte az Újpest – Kaposvár meccs. Ebből a helyzetből jobban jött ki a Pécs, és lehet, hogy benne lesz a nyolcban. Hogy mi volt a vízben, az egy dolog, úgy érzem, kicsivel jobban akarták a győzelmet. Hazai pályán nem szabad elszórni a pontokat, mínusz két gólnál már futnunk kellett az eredmény után. Az edzéseken nagy gólokat lövünk, de most nem, ezt sokat kell gyakorolnunk.

Török Viktor: – Végletekig kiélezett, izgalmas mérkőzés volt, cserés kiállításokkal, ez nem meglepő, mert a feszültség néha így jön ki. Miskolcon korábban még talán pontot sem szereztünk, ez most sikerült. Gratulálok a fiúknak, büszke vagyok a csapatra. Mind a két együttes felkészült a másikból, ilyen tűzzel nagyon régen játszott a csapat, helyükön voltak a blokkok.

(A borítóképen: Nagy csatában egy góllal nyertek a pécsiek [sötét sapkában])