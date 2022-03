2020 WRC2 világbajnoka Citroën C3 Rally2 versenyautójával a legtöbb futamgyőzelmet, a legtöbb szakaszgyőzelmet szerezte az elmúlt bajnoki szezonban. Emellett a legtöbbször vezetett a futamok során a magyar bajnokságban, de a hétfordulós sorozatból öt versenyen történő indulás kevésnek bizonyult a bajnokság megnyeréséhez.

Mads Östberg idén új navigátorral, és ha lehet, még nagyobb ambíciókkal várja a szezont a Citroën Rally Team Hungary teljes csapatával közösen.

ERC futamgyőzelemmel zárta a magyar ralibajnokságot a tavalyi esztendőben a norvég pilóta. A Citroën magyarországi képviseletével és a Tagai Racing Technology-val 2021-ben elkezdett közös munka az idei évben is folytatódik és PIRELLI gumikon versenyezve a Citroën C3 Rally2 versenyautóval továbbra is a bajnoki cím megszerzése a célja a csapatnak.

Fotó: Dudás Endre

Elégedett volt, visszatér

- Nagyon jó volt a tavalyi szezonunk – tekintett vissza Mads Östberg. – Számomra mindig izgalmas új helyekre eljutni, új embereket, új pályákat megismerni. A magyar bajnokságban vannak nagyon technikás szakaszok, amelyeket különösen szeretek, még akkor is, ha talán néha túl gyorsak is. Nekem a kedvencem a pécsi futam volt. Nagyon szép környezetben, barátságos emberek között, szenzációs gyorsasági szakaszokon versenyezhettünk és itt nyertünk először. Visszagondolva, minden futamon voltak jó momentumok. Jól éreztem magam, ezért is döntöttem úgy, hogy folytatom a magyarországi versenyzést.

A gyorsasági szakaszok mellett külön kiemelte a nézőket a WRC2 exvilágbajnoka.

- A Covid ellenére is sokan voltak a pályák mellett, remélem idén még többen lesznek és még többet találkozhatunk a szervizparkokban is. Köszönjük azt a szeretetet, amit eddig is kaptunk – fogalmazott a népszerű ralis.

Fotó: Dudás Endre

Mads Östberg az idei tervekről szólva elárulta: mindig nyerni szeret, így természetesen 2022-ben is a magyar bajnoki cím megszerzését tűzte ki célul.

- Természetesen nem lesz könnyű, hiszen erősek az ellenfelek, minden tiszteletem az övék. Az autónk továbbra is nagyon jó, az első pillanattól kezdve azon leszünk, hogy nyerjünk – fogalmazott a norvég.

Minden változatlan

Az autó, a csapat, a pilóta változatlan. Egyedül a navigátor lesz új, hiszen idén a svéd Patrik Barth diktálja majd az itinert Mads mellett. Patrik rutinos navigátor, kétszeres norvég, egyszeres svéd bajnok és Mads-szal is jól ismerik egymást, hiszen évek óta ő volt a segítője a világbajnokságon, Mads édesapja mellett ő volt a jégkém csapat navigátora.

Fotó: Dudás Endre

- Még sosem jártam Magyarországon, nagyon várom már, hogy megismerjem és ott versenyezhessek – mondta a 2014 óta profi navigátor.

Balkányi György, a Citroën hazai képviseletének a vezetője elégedett volt a tavalyi esztendővel, hiszen amelyik futamon elindult a Citroën Rally Team Hungary csapata, ott dominált.

- Nem adtunk magunknak sok esélyt tavaly, csak öt versenyen tudott rajthoz állni Mads, akinek a világbajnokságra is összpontosítania kellett. Idén is vannak futamok, amelyek ütköznek a naptárban, de nagyon bízunk az autóban és nagyon bízunk a csapatban, így továbbra is a bajnoki cím megszerzését tűztük ki célul – szögezte le Balkányi György.

Kiemelkedő versenyző

A Tagai Racing Technology biztosítja az autót a csapat számára. Tagai Tamás is örül, hogy folytatni tudják a közös munkát.

Fotó: Dudás Endre

- Végre egy olyan projekt, ami több éven keresztül működik – fogalmazott Tagai Tamás. - Örülök, hogy olyan versenyzővel dolgozhatunk együtt, akitől nagyon sokat tudunk tanulni. A kitartásában, a profizmusában kiemelkedő.

A Citroën Rally Team Hungary első versenye a szezonnyitó Salgó Rally lesz március 25-én és 26-án. Ez a futam új lesz a pilóta és a navigátor számára, de ahogy többször is elmondták, szeretik az új kihívásokat, új helyszíneket.