A női kosárlabda NB I. 21. fordulójában ma 18.00-tól Sopron Basket – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek. A két csapat eredetileg szombaton lépett volna pályára Sopronban, de mivel a bajnoki címvédőnek a jövő héten kedden és pénteken a francia Montpellier, vagyis a BLMA együttese ellen Euroliga negyeddöntő meccseket kell játszania, így azt kérte, hogy hozzák előre a bajnokit, amibe a piros-fehérek beleegyeztek.



A Sopron Basket vezeti a hazai bajnoki tabellát, a DVTK viszont az előző fordulóban elszenvedett vereségét követően – ami nyolc nyertes bajnoki után következett be – lecsúszott a táblázat 5. helyére, ahonnan meglehetősen nehéznek tűnik visszakapaszkodni a 4. pozícióba, ami azért lenne fontos, mert ez pályaelőnyt ér a rájátszás első körében (páratlan számú meccs esetén többszöri hazai pályát jelent).



– Kétségtelen, hogy rettenetesen nehéz feladatnak tűnik előrelépni a tabellán, éppen ezért minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy ez sikerülhessen, mert sokkal jobb lenne kedvezményezettként, vagyis hazai környezetben kezdeni a rájátszást – mondta Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője. – Számolgatni azonban felesleges. Tudtuk, hogy a Magyar Kupa-döntő után nagyon nehéz sorozat vár ránk, hiszen a tabellán előttünk állókkal fogunk játszani. A múlt hét végén a Szekszárd ellen meccseltünk, most a Sopron, a jövő héten szerdán pedig a Győr következik.



Tíz évben egyszer



Az elmúlt egy évtizedben túl sokszor nem sikerült legyőznie a Diósgyőrnek a Sopront, igaz, legutóbb, a Diósgyőrben megrendezett MK-döntőben ez összejött. Azonban Sopronban az elmúlt 10 évben mindössze egy tétmeccset nyert a DVTK, amikor a hazai élcsapatok a Közép-Európa-ligában szerepeltek. A 2014. január 5-én lejátszott mérkőzésen, a spanyol Miguel de Jesus Lopez Alonso edző bemutatkozásakor, 76–64-re diadalmaskodtak a piros-fehérek Sopronban. Hasonló sikerre, arra, hogy a Sopron két héten belül kétszer is ugyanabba a folyóba lépjen, kevés az esély.



– A kupához hasonló forgatókönyvre nincs esély. Ám ha olyan lesz a hozzáállás, mint amilyen az MK-döntőben volt, akkor pariban lehetünk – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Ahhoz, hogy a Sopron ellen nyerjünk, nem elég jól játszani, ehhez extra teljesítmény kell, támadásban 2-3 játékosnak is kimagaslót kell nyújtania. A legutóbbi bajnokin a Szekszárd ellen kijött a fáradtság, ez főleg a negyedik negyedben mutatkozott. Nem esett erről szó eddig, de a mérkőzéshez tartozik, Aho betegen vállalta a játékot, és ez meg is látszott rajta, messze volt attól, amire képes. A meccs után a játékosok kaptak 2 nap pihenőt, szerintem ez most nagyon rájuk fért, és úgy látom, jót is tett nekik. A Sopron ellen próbálunk a saját ritmusunkban menni, de ellenfelünk biztosan erősebb lesz, mint legutóbb volt, hiszen a klasszis Dolson beépítésén is volt idejük dolgozni. Az ő több játékideje tovább nehezíti a dolgunkat, ugyanis a magassági fölényüket nehéz lesz kompenzálni. Az biztos, hogy a mezőnyembereinknek most is extra mennyiségű lepattanót kell begyűjteniük ahhoz, hogy tartani tudjuk a lépést a Sopronnal.



A DVTK új szerzeménye, Jessica Kuster még nem bevethető, mert csak szombaton érkezik meg Miskolcra, és a jövő hét szerdai, Győr elleni hazai bajnokin sem léphet még pályára. Ugyanis a 29 éves, 188 centi magas, amerikai bedobó a 13. fordulóból elhalasztott meccs időpontjában, vagyis a tavalyi év végén még nem volt a Diósgyőr játékosa, és ezen a meccsen csak azok léphetnek pályára, akik 2021. december 29-én a csapatok kereteinek tagjai voltak. BCS



A női kosárlabda NB I. állása



1. Sopron Basket 20 19 1 1646-1122 39

2. AKSC Szekszárd 19 18 1 1590-1193 37

3. NKA Universitas Pécsi EAC 19 13 6 1369-1309 32

4. UNI Győr Mély-Út 19 13 6 1449-1324 32

5. Diósgyőri VTK 19 12 7 1438-1249 31

6. Ludovika-FCSM Csata 19 10 9 1421-1357 29

7. Vasas Akadémia 20 8 12 1280-1344 28

8. ELTE BEAC Újbuda 20 8 12 1319-1420 28

9. TFSE-MTK 19 8 11 1258-1435 27

10. VBW CEKK Cegléd* 20 4 16 1235-1491 23

11. BKG-Prima Szigetszentmiklós 20 2 18 1289-1589 22

12. PINKK Pécsi 424 20 2 18 1195-1656 22



*1 büntetőpont levonva

A 13. fordulóból elhalasztott Diósgyőri VTK – UNI Győr Mély-Út meccset március 9-én 18.30-tól, a 18. fordulóból elhalasztott NKA Universitas PEAC – AKSC Szekszárd mérkőzést március 9-én 18.00-tól, a 19. fordulóból elhalasztott TFSE-MTK – Ludovika-FCSM Csata összecsapást március 9-én 19.00-tól játsszák.



