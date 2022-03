A férfi kosárlabda NB I/B-ben a múlt hét végén befejeződtek az alapszakasz küzdelmei. A harmadik vonalnak számító Zöld csoportos két megyei csapat „egyaránt második” lett, a MEAFC-Miskolc felülről, elölről, a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK pedig alulról, hátulról. A küzdelmek a jövő héten a rájátszással folytatódnak, a 14 csapatos bajnokságban az utolsó előtti helyen végzett újvárosiak az első körben a 12. helyen zárt Soproni MAFC 1860 KA gárdája ellen játszanak két nyert meccsig tartó csatát, amely váltakozó pályaválasztói joggal zajlik, és a nyugat-magyarországi városban kezdődik. A párharc tétje az, hogy a nyertes csapat bebiztosítja helyét a harmadik vonalban, a vesztes viszont a folytatásban csak az osztályozós pozíciót érő 13. helyért küzdhet az AKSE Bonyhád – Elite Basket csata vesztésével (a 14. helyezett kiesik az NB I/B Zöld csoportjából az NB II.-be).

A MEAFC-Miskolc a felsőházi rájátszásban érdekelt, a legjobb nyolc között, a három nyert meccsig tartó negyeddöntőben az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC együttese ellen meccsel. A párharc első találkozóját a jövő héten csütörtökön rendezik meg Miskolcon, rá három napra pedig Győrben folytatódik a csata. A megméretés győztese a csoport elődöntőjében, a szintén három nyert mérkőzésig tartó sorozatban, az Újpest-MT – Békési SZSK párharc győztesével találkozik a döntőbe jutásért, a vesztesek pedig az 5–8. helyért játszanak a folytatásban, de ők már kuparendszerben. A rájátszás utolsó, harmadik fordulójában dől el, hogy ki nyeri a bajnokságot, hogy melyik csapat jut fel a másodosztályba, illetve hogy ki lesz 2. helyezett, aki osztályozón harcolhatja ki a feljebb lépést a Piros csoport utolsó előtti helyezett gárdájával szemben.

– Alapvetően elégedettek lehetünk az alapszakaszban elért 2. helyünkkel, azok után, hogy a bajnoki rajt előtt a szakemberek a Ceglédet és az Újpestet kiáltották ki favoritnak – mondta Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc edzője. – Ezen két együttes közé sikerült beékelődnünk, úgy, hogy finoman szólva is közepesen kezdtük a bajnokságot. Sok változás volt az idény előtt, a különböző helyről érkezett játékosok öszszegyúrásához kellett egy kis idő, ráadásul az évad elején centerünk, Lippai is kiesett, őt is pótolnunk kellett, akinek a helyére Lajsz érkezett. Az első nyolc fordulót követő 18 bajnokinkból viszont 15-öt megnyertünk, a bonyhádi vereség után volt egy nagyon jó sorozatunk. Lehetne 1-2 vereséggel kevesebb is a mutatónkban, de mindennel együtt a 2. helyre voltunk jók. A rájátszás első körében a Győr jelenti az akadályt, és ők kifejezetten erős csapatnak számítanak. Az első négy helyezettel szemben, beleértve minket is, a nyolc meccsükből hetet megnyertek, minket kétszer is legyőztek. Úgyhogy van törlesztenivalónk velük szemben, de nem lesz könnyű dolgunk, az biztos.



Hepp-kupa



A rájátszás előtt még egy másik feladat is vár a MEAFC-Miskolcra, ugyanis pénteken és szombaton a Hepp-kupa négyes döntőjében szerepel, a debreceni Főnix Arénában. Az amatőr-, vagyis a nem az élvonalban szereplő csapatok számára kiírt kupameccseket, az NB I.-es gárdák részvételével zajló Magyar Kupa-mérkőzések előtt rendezik meg a hajdúsági megyeszékhely nagy csarnokában.

– Mivel a MEAFC-Miskolcnak eddig még soha nem sikerült bejutnia a Hepp-kupa döntőjébe, büszkék vagyunk arra, amit ebben a sorozatban eddig elértünk, már csak azért is, mert közel 90 csapat állt rajthoz, és azon négy együttes között vagyunk, amelyek a sorozat végjátékába eljutottak. Ez szépnek mondható, de nem érjük be ennyivel – jelentette ki Váczi Péter. – A kupasorsoláskor kaphattunk volna erősebb csapatot, és gyengébbet is, a Piros csoport listavezetőjét, a Budapest Honvédot elkerültük, ugyanebből a mezőnyből viszont nekünk jutott a Vasas Akadémia, az NB II.-es Budafoki KK elleni elődöntő nem jött össze. A Vasast jó csapatnak tartom, de a miénket is, és szerintem a keretünk képes arra, hogy megrángassa az ellenfél bajszát. Hogy ez lesz-e olyan erős, hogy döntőt érhet, azt nem tudom, de az biztos, hogy érmet szeretnénk szerezni. Szerintem a napi forma dönti majd el, hogy milyen színű nemesfémre lesz esélyünk.



Férfi Hepp-kupa-döntő



A férfi kosárlabda-Hepp-kupa döntőjének programja, Debrecen, Főnix Aréna

Elődöntők, péntek, 10.00: MEAFC-Miskolc – Vasas Akadémia, 12.30: Budafoki KK – Budapest Honvéd SE.

Helyosztók, szombat, 10.30: bronzmeccs (az előző napi vesztesek összecsapása), 13.00: döntő (az előző napi győztesek összecsapása).



Férfi NB I/B, Zöld csoport, alapszakaszzárás



1. Ceglédi KE 26 21 5 2254–1835 47

2. MEAFC-Miskolc 26 18 8 2032–1770 44

3. Újpest-MT 26 17 9 2171–1866 43

4. Debreceni EAC U23 26 17 9 2005–1810 43

5. BB Vásárhelyi Kosársuli 26 14 12 2036–2087 40

6. Békési SZSK 26 14 12 1919–1870 40

7. ASZE Győri KC 26 14 12 2088–2010 40

8. Kecskeméti TE-DA U23 26 13 13 1703–1761 39

9. Dunaharaszti MTK 26 12 14 2010–2071 38

10. Pénzügyőr SE 26 10 16 1904–1993 36

11. AKSE Bonyhád 26 10 16 1993–2125 36

12. Soproni MAFC 1860 KA 26 9 17 2040–2172 35

13. Tiszaújvárosi Termálfürdő PKK 26 8 18 1914–2179 34

14. Elite Basket 26 5 21 1818–2338 31



(A borítóképen: A MEAFC-Miskolc (fehérben) holnaptól Hepp-kupa-meccseket játszik Debrecenben)