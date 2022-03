Szomszédvári rangadóval fejezte be a 2021/2022-es, férfi OB I.-es bajnokság alapszakaszát szombaton a PannErgy-Miskolci VLC együttese. Vidumanszky László vezetőedző alakulata – amelyből Vismeg Zs. betegség miatt hiányzott – a Tigra-ZF Eger csapatát fogadta a Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A vendégek kispadján a Miskolcon született, és pályafutását itt kezdő háromszoros olimpiai bajnok, Biros Péter ült.



Sélley Rauscher négyet



Murisic előnyben centergóllal nyitotta a mérkőzést, már ekkor feltűnt, hogy ő fogja talán a legnagyobb csatát vívni Semannal (0–1). Sélley Rauscher ritmustalan próbálkozása lepte meg Krémert (1–1), majd hazai megúszásnál szintén ő volt a biztos kezű végrehajtó (2–1). Hajdú hiába lőtt, Moravcsik a helyén volt, aztán fórt hibáztak a házigazdák. Várkonyi szépen ejtett a hosszú sarokba, jól játszott az MVLC (3–1). Sélley Rauscher érte el a triplát, amikor kiválóan célzott (4–1), aztán Murisic birkózott eredményesen (4–2). Előnygóllal Kovács G. hozta feljebb az Egert (4–3), aztán fórt használt ki a Miskolc is, ki más, mint Sélley Rauscher (5–3). A negyedet Kovács G. találata zárta (5–4).



Moravcsik-védések



A második felvonást előnnyel és Tőzsér-góllal nyitotta az MVLC (6–4), majd Kovács G. vágta be addigi harmadik találatát (6–5). Ezután Biros lőtte telibe a felső lécet, a kipattanónál Nagy N. volt, és be is vágta a labdát (7–5). Rádli kapott blokkot, Seman ötméterest, Biros meg a jobb felsőbe lőtt (8–5). Baksa közelről beleadta minden erejét, kellett (8–6), majd a fekete sapkások kipattanóból jöttek fel egyre (Kovács G., 8–7). Hat az ötben Várkonyi volt a végrehajtó (9–7), aztán Moravcsik védett óriásit hátrányban. Murisic újfent ott volt, ahová pattant a játékszer (9–8), a végén egri előnyben Moravcsik hárított, így zárult a gólgazdag félidő.