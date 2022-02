2021-ben a honi amerikaifutball-bajnokság legmagasabb osztályában, a HFL-ben a Budapest Wolves együttese lett a legjobb, viszont a második vonalban, a Divízió I.-ben a Miskolc American Football Team hódította el a címet, azok után, hogy a Miskolc-Egyetemvárosban július 17-én megrendezett döntőben – 300 néző előtt – 43–22-re verte a Budapest Cowbells II. csapatát. Amint az a névből is látszik, a borsodi megyeszékhely két klubja, a Miskolc Steelers, illetve a Miskolc Renegades összefogva, az erőket egyesítve indult a sorozatban, és az eredményesség azt mutatta, hogy mindezt jól tették. A tényekhez tartozik az is, hogy a csapat – az egység és kölcsönös tisztelet kifejezése miatt – az egyik meccsen a Steelers piros mezében, míg a következőn a Renegades arany-fekete szerelésében lépett pályára.

A napokban az országos szervezet (MAFSZ) nyilvánosságra hozta, hogy a különböző bajnokságokra mely klubok neveztek a 2022-es szezont illetően, és a miskolci klubokat külön pontvadászatban találtuk meg: a Miskolc Steelerst a legmagasabb ligában, a HFL-ben, míg a Miskolc Renegadest a Divízió II.-ben, vagyis a harmadosztályban.

– Azért adtuk le a nevezésünket a HFL-re, mert úgy néz ki, hogy rendelkezésre fog állni az az összeg, ami a bajnokság végigviteléhez szükséges, illetve lesz olyan keretünk, amellyel szakmai értelemben érdemes belevágni – jelentette ki Aggod Péter szakosztályvezető. – A közös csapatunk a Renegadesszel ugyan nem maradt meg, viszont a kapcsolat, az együttműködés folytatódik, hiszen tőlünk fognak lejátszani hozzájuk játékosuk, tőlük pedig szintén jönni fognak hozzánk emberek. Jelentkeztek hozzánk Egerből is amerikai futballozók és edzők, általában véve a HFL azért vonzóbb bizonyos játékosoknak, mert a második vagy a harmadik vonalból nem, vagy csak nagyon nehezen lehet bekerülni a válogatottba. Az élvonalbeli tagság azért is fontos számunkra, mert a közelmúltban jó eredményeket értünk el: 2016-ban mi voltunk a magyar bajnokok, 2017-ben és 2018-ban pedig ezüstérmet szereztünk. A HFL-ben nem igazán lehet jól szerepelni minőségi légiósok nélkül, egyelőre velük kapcsolatban csak az biztos, hogy az ukrán–magyar Vasyl Jordan marad nálunk irányítóposzton. Hogy kik lehetnek még importjátékosok a magyar, a helyi mag mellett, arról egyelőre folynak tárgyalások, miként a vezetőedző személyéről is. Annyi dőlt el, hogy a defense-edzői tisztet Szatmári Dániel tölti be. A cél a rájátszásba való bejutás, amihez igazából egy meccset kellene megnyerni, aztán majd kiderül, mire megyünk ott...

Az acélosok keddi és pénteki napokon tréningeznek, részben a CrossFit-edzőteremben, részben pedig a rendészeti szakgimnázium tornatermében. A HFL idei rajtját április végére tervezi a szövetség. Az alapszakaszban minden csapat négy mérkőzést játszik majd, kettőt vendégként, kettőt pályaválasztóként. A rájátszásba négy csapat jut, ahol az alapszakaszi első fogadja a negyediket, míg a második a harmadikat. A két elődöntő győztese mérkőzik meg a Hungarian Bowlon.

Kapcsolatban maradtak

A Divízió II.-es bajnokságba 13 csapat nevezett, közte a 2019-es osztálybajnok Miskolc Renegades.

– A sportszakmai elképzelések különbözőek voltak, ezért nem indulunk ismét közösen a Steelersszel – közölte az Észak-Magyarországgal a Renegades alelnöke, Venczel Tibor. – Az együttműködést olyan formában folytatjuk, hogy kölcsönösen fognak játékosok átjátszani a másik csapathoz. Az nem volt opció, hogy ne induljunk sehol sem, szeretnénk játszani, amiatt is, hogy rázódjanak vissza azok is a fociba, akik az előző szezonban kevesebb lehetőséghez jutottak. Építkezünk, igyekszünk minél több fiatalt bevetni. Ahogyan a korábbi években, úgy most is megosztva lesz nálunk az edzői szerep, Farkas Máté viszi a támadókoordinátor-posztot, én pedig mint védőkoordinátor veszem ki a részem a munkából. Összeköttetésben, kapcsolatban maradtunk egykori trénerünkkel, Phillip Hilderbranddel, vele rendszeres a konzultáció, megkapjuk tőle a legfrissebb módszereket. Létszámunk 25-30 fő, az erősítő foglalkozásokat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum tornatermében végezzük. Jó pár játékosnak volt kihagyása, de a terv a rájátszásba való bejutás, ott pedig már bármi előfordulhat. A mérkőzéseink helyszíne vagy a Győri kapui Ifjúsági Sporttelep, vagy pedig a Honvéd Papp József Sporttelep lesz.

A csapatok négy alapszakaszi mérkőzést játszanak, kettőt vendégként, kettőt pályaválasztóként. Az alapszakaszi sorrendet követően a Wild Card körben az alapszakasz első és második helyezettje pihen, míg az alapszakasz harmadik helyezettje fogadja az alapszakasz hatodik, és az alapszakasz negyedik helyezettje fogadja az alapszakasz ötödik helyezettjét. Az elődöntőben az alapszakasz győztese fogadja a leggyengébb alapszakaszi eredményű Wild Card-győztes csapatot, az alapszakasz második helyezettje fogadja a másik Wild Card-győztes csapatot. A két elődöntő győztese mérkőzik majd a 2022. évi Duna Bowlban.

Osztálybeosztások

HFL (5): Budapest Cowbells, Budapest Wolves, Fehérvár Enthroners, Győr Sharks, Miskolc Steelers.

Divízió I. (7): Budapest Cowbells II., Budapest Titans, Crushers, DEAC Gladiators, Guardians, Tatabánya Mustangs, VSD Rangers.

Divízió II. (13): Budapest Wolves II., DAK Acél Gorillaz, Dabas Sparks, Diósd ­Saints, Eger Heroes, Fehérvár Enthroners II., Levelek Spartans, Miskolc Renegades, Oroszlány Bears, Pécs Legioners, Rebels Oldboys, Újpest Bulldogs, Wolverines.

(A borítóképen: Aggod Péter)