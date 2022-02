A női kosárlabda NB I. 20. fordulójának meccsével folytatja szereplését a Diósgyőri VTK csapata. A piros-fehérek vasárnap ­17.30-tól a DVTK Arénában az AKSC Szekszárd csapatát fogadják. A diósgyőriek remek szériában vannak, hazai porondon legutóbb december 5-én szenvedtek vereséget, akkor Diósgyőrben a Sopron Baskettől kaptak ki. Időközben visszavágtak ez utóbbi csapatnak, a bajnoki címvédőnek, a Magyar Kupa tavalyi győztesének, ugyanis a múlt héten vasárnap legyőzték őket az idei MK-fináléban, Diósgyőrben. A DVTK gárdája jelenleg zsinórban 11 hazai veretlen tétmeccsnél tart, ezek közül hármat az előző hét végén, a Magyar Kupában ért el, és egy hete a mostani ellenfelét, az AKSC Szekszárdot is elintézte.



– Nem sorozatban gondolkodunk, hanem a következő mérkőzésben – jelentette ki Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője, majd így folytatta: – Valóban szép meccsek állnak mögöttünk, hazai színtéren, de voltak közben vereségeink is, az Európa-kupában a cseh Zabiny Brno együttesétől kétszer is kikaptunk. Ami jelzi, hogy nem vagyunk verhetetlen csapat, de persze ezt enélkül is tudjuk. A sikerekért, a nyolc veretlen bajnokiért megdolgoztunk, és azon munkálkodunk most is, hogy lehetőleg folytassuk az eredményes szereplésünket. A bajnoki alapszakasz hajrájában még nagyobb tétje van minden mérkőzésnek, és most, hogy hosszú idő után sikerült felkapaszkodnunk a tabella 4. helyére, ami a rájátszásban pályaelőnyt, adott esetben többszöri hazai meccset jelent, szeretnénk megőrizni ezt a pozíciót. Már csak azért is, mert a Magyar Kupa bebizonyította, hogy milyen sokat jelenthet egy csapatnak a hazai környezet.



Új játékos?



Arra a felvetésre, hogy az AKSC Szekszárd elleni mostani bajnoki szinte biztos, hogy nem hasonlít majd a múlt szombati MK-elődöntőre, amelyet 83–66-ra nyert meg a DVTK, Völgyi Péter a következőket mondta:



– Biztos, hogy ez más mérkőzés lesz. Abból a meccsből semmilyen következtetést nem szabad levonni. Viszont ugyanazzal az elszántsággal, koncentrációval kell kosárlabdázni ellenük. Mi szerdán a Vasas ellen játszottunk elmaradt bajnokit, és ezen a győzelemre hozott találkozón, nagyon látszott a fáradtság a lányokon, a lábakon. A Szekszárd sem pihent, ők ugyanezen a napon az Euroligában, a csoportkör utolsó fordulójában, Lettországban a TTT Riga vendégeként szenvedtek 1 pontos vereséget, és ezzel számukra győzelem nélkül fejeződtek be a csoportküzdelmek. Mivel innentől csak a bajnokságra kell koncentrálniuk nekik is, és vélhetően fűti őket a visszavágás vágya, nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Egyik csapat sem lesz friss, de bízom benne, hogy minket tovább visz a lendület, és hogy az az energia, motivációs töltet, amit az MK-ban szereztünk, segít majd minket.



A DVTK-ban – az erre az évadra sérülés miatt kiesett Bogicevicen és Hayesen, valamint az anyai örömök előtt álló Medgyessyn kívül – hiányzó nincs, a fiatal Vég-Dudás is elkezdhette az edzéseket.



Az Észak-Magyarország értesülései szerint a diósgyőriek az átigazolási időszak hétfő esti lezárultáig új játékos szerződtetését jelenthetik be. A korábban a Pécsi EAC-nál is megfordult, 29 éves amerikai csatár, a 188 centi magas Jessica Kuster lehet az új érkező. bcs



A női kosárlabda NB I. állása



1. Sopron Basket 19 18 1 1563-1082 37

2. AKSC Szekszárd 18 17 1 1512-1124 35

3. UNI Győr Mély-Út 18 13 5 1387-1246 31

4. Diósgyőri VTK 18 12 6 1369-1171 30

5. NKA Universitas PEAC 18 12 6 1291-1247 30

6. Ludovika-FCSM Csata 18 9 9 1333-1278 27

7. ELTE BEAC Újbuda 19 8 11 1262-1351 27

8. Vasas Akadémia 19 7 12 1211-1287 26

9. TFSE-MTK 18 7 11 1177-1357 25

10. VBW CEKK Cegléd * 19 4 15 1156-1403 22

11. BKG-Prima Szigetszentmiklós 19 2 17 1211-1508 21

12. PINKK Pécsi 424 19 2 17 1155-1573 21

* 1 büntetőpont levonva



A 13. fordulóból elhalasztott Diósgyőri VTK – UNI Győr Mély-Út meccset március 9-én 18.30-tól, a 18. fordulóból elhalasztott NKA Universitas PEAC – AKSC Szekszárd mérkőzést március 9-én 18.00-tól, a 19. fordulóból elhalasztott TFSE-MTK – Ludovika-FCSM Csata összecsapást március 9-én 19.00-tól játsszák.



(A borítóképen: Ismét Diósgyőr – Szekszárd mérkőzést rendeznek)