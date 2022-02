Múlt szombaton megszerezte első 2022- es bajnoki győzelmét a PannErgy-Miskolci VLC férfi vízilabdacsapata az OB I.- ben. Vidumanszky László vezetőedző alakulata a szegedi összecsapás során szinte végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, amely alapja volt a 11–8-as sikernek.

– A csapat más szemléletben játszik, mint korábban – kezdte Bachner András, a klub szakmai igazgatója. – Úgy érzem, hogy javult a kohézió, ezenkívül Szegeden nagyon fegyelmezetten, az edző által kiadott taktikai utasításokat betartva pólóztak a játékosok. Ugyan 10–4- es vezetésünk után kiengedtünk egy kicsit, de még ez is belefért. A harmadik negyed közepéig két gólon tartottuk a hazai csapatot, ez azt jelenti, hogy a játékosok a védekezés során megcsinálták azt a munkát, amit kellett – például nagyon sok blokkot hoztak –, amivel a kapus helyzetét is megkönnyítették. Taktikai húzás volt, hogy az OSC elleni hazai összecsapáson nem játszattuk első számú kapusunkat, Tomás Hofericát, nem szerettük volna, ha benne maradnak a rossz élmények, a kapott gólok. Illetve mivel három hálóőrünk van, megléptük azt is, hogy Csiszár Boldizsárt mezőnyjátékosnak írtuk be, és amikor hátul szükséges volt, bevetettük. A Szeged számára láthatóan meglepő volt az a teljesítmény, amit nyújtottunk, és kiderült, hogy a papírforma nem is mindig papírforma. Nagyon tiszteljük az ellenfeleinket, Kiss Csabáékat is, azonban lehetett látni, hogy a csapatok között nincs semmi különbség.

Centerjáték, emberfórok

A klub szakmai irányítója újfent aláhúzta: a számok soha nem hazudnak, s ugyan nem mindig fedik a valóságot, azonban a tabella jelzi, hogy rengeteg gólt kap(ott) a csapat.

– Tehát, ebből kifolyólag leszűrhető, hogy a védekezés nem volt úgy megszervezve, ahogyan kellett volna. Elsősorban ezen próbálunk változtatni, a góllövésnek is ez az alapja – jegyezte meg Bachner András.

A bajnokságban sűrű a menetrend, a héten két összecsapás is vár a miskolci alakulatra: ezek közül az első a sorban a szerdán 12.30-kor a fővárosi Komjádi uszodában sorra kerülő Újpest VSE elleni összecsapás.

– Megtettünk egy lépést előre Szegeden, amelyet nem akarunk túldimenzionálni, viszont lehet egy új impulzust adó eredmény a csapat részére – nyilatkozta Bachner András. – Ez a győzelem akkor fog sokat érni, amennyiben szerdán ugyanilyen teljesítményt nyújtva az Újpest ellen ismét győzni tudunk. A legfontosabb az volt szombat óta, hogy erre a meccsre meglegyen a maximális felkészülés, hogy kitaláljuk azt a játékmodort, amellyel eredményesek tudunk lenni. Szeretnénk kicsit lassítani a játékot, érvényesíteni két erős centerünket, és jó százalékban kell kihasználni az emberfórokat. E mellé kell jönnie ismét a védekezés megszervezésének, hatékonyságának, hogy ne hagyjuk a kapust lesüllyedni egy bizonyos szintre, ahonnan már nem, vagy nagyon nehéz visszajönnie. Egy nyitott, nagyon kemény meccset várok, remélem, hogy azért a rutinunkat, az erőfölényünket és a taktikai elemeinket tudjuk érvényesíteni. Az időpont ugyan nem a legmegfelelőbb számunkra, de vélhetően az Újpestnek sem, nem délben szoktak edzeni, meccselni. Egyszerűen így, ekkor kaptak vízfelületet, nincs a háttérben más meggondolás.

A bajnokság állása

1. OSC Újbuda 17 14 2 1 236-140 44

2. FTC Telekom 15 14 1 – 209-116 43

3. Szolnoki Dózsa 17 13 1 3 238-131 40

4. A-Híd VasasPlaket 17 12 3 2 183-123 39

5. BVSC-Zugló 17 12 1 4 210-147 37

6. Budapesti Honvéd 16 9 2 5 179-157 29

7. PVSK-Mecsek Füszért 17 6 1 10 148-197 19

8. Kaposvári VK 17 5 3 9 172-215 18

9. Tigra-ZF-Eger 17 6 – 11 189-213 18

10. Szegedi VE 17 6 – 11 141-182 18

11. PannErgy-MVLC 17 4 1 12 154-225 13

12. UVSE Hunguest Hotels 17 3 2 12 141-212 11

13. Metalcom Szentes 17 2 1 14 144-220 7

14. Debreceni VSE-Master Good 16 2 – 14 124-190 6

Az FTC-Telekom – Debreceni VSE-Master Good (13. forduló) mérkőzést későbbre halasztották. Az FTC-Telekom – Budapest Honvéd (17. forduló) találkozót későbbre halasztották.

(A borítóképen: Az előző hét végén Szegeden remek teljesítményt nyújtottak a miskolciak - fekete sapkában)