A 2022-es esztendő első tétmeccsén lép csütörtökön pályára a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapata. Az észak-borsodiak a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Fino Kaposvár alakulatát fogadják a Don Bosco Sportközpontban, 19 órától. Erre az összecsapásra eredetileg a múlt vasárnap került volna sor, ám négy nappal elhalasztották. Ennek oka, hogy a somogyiak egyik játékosa, Iván Gergő január 1-jén autóbalesetben elhunyt, és utolsó útjára múlt szombaton kísérték a sümegi temetőben. A fiatal játékos búcsúztatásán a VRCK is képviseltette magát, ugyanis több barcikai röplabdázó is jól, személyesen ismerte Iván Gergőt.

Mély beszélgetések

– Még mindig nehéz megszólalni... – kezdte Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Egy szülőnek a gyermeke elvesztése óriási tragédia, szinte feldolgozhatatlan... Másodsorban Gergő személyében egy tehetséges srácot veszítettünk el, veszített el a magyar röplabda-társadalom. Ami elsőre beugrik vele kapcsolatban, egy utánpótlástorna Dunaújvárosban, amikor még a Dunaferrben játszott, és aminek a helyszínen a szemtanúja voltam mint a Vegyész utánpótlásedzője. Akkor és azóta is meg voltak vele elégedve az edzői, akár a jövőbeni válogatott biztos tagja is lehetett volna, de ezt már sajnos nem tudjuk meg.

A barcikaiak szakvezetőjét arról is megkérdeztük, mi az, amit tesz, tehet egy edző ilyen helyzetben az öltözőben.

– A legfontosabb az empátia. Másodsorban kellenek mély beszélgetések, biztos, hogy sor került ilyenre Kaposváron. A klub visszavonultatta Gergő mezét, illetőleg a kupanegyeddöntő visszavágójának bevételét átadták az Iván családnak. Ez természetesen a legkevesebb, de mégis nemes gesztus volt. Bár soha ne került volna sor erre... Ez az eset bennünket is erősen megérintett, hiszen vannak Sümegről jött játékosaink, akik jól ismerték Gergőt és a többi elhunyt fiatalt is, láttam a szemeiket az események után... – tette hozzá Toronyai Miklós.

Kőkemény csata

A VRCK vezetőedzőjével folytatott beszélgetés során ezután áttértünk a ma esti MK-elődöntőre.

– Az élet kegyetlen, nem áll meg, és maga a játék talán jobban segít a játékosoknak átlendülni a nehéz időszakon – fogalmazott Toronyai Miklós. – Gergő testvére, Bence óriási tartásról tett tanúbizonyságot, amikor három nappal a tragédia után elment a helyi csarnokba, és ott volt a székesfehérváriak elleni visszavágón. Nem mindenki képes erre, de ez erős jellemre vall, hogy ott akart lenni a társaival. Számunkra a Magyar Kupában a minimális elvárás a négy közé jutás volt, ha most nem lennénk ott, bizonyára nagyon fájna. A cél persze az, hogy sikerüljön bekerülni a döntőbe, de a négy között már mindenki ezt akarja, ezért harcol. Kőkemény csata lesz a mai mérkőzés és a visszavágó is, a pillanatnyi forma fogja eldönteni az eredményt, valamint a koncentráció. A karácsonyi szünet előtt felszálló ágban voltunk, bízom abban, hogy ott tudjuk folytatni, ahol tavaly év végén befejeztük. A párharc két felvonásból áll, tehát lehet még a második összecsapáson javítani, de természetesen szeretnénk előnybe kerülni itthon, nem botlani. Örülök annak, hogy Árva már visszajött a sérüléséből, s ugyan még nem százszázalékos, napról napra jobb formában van. Igazoltunk is egy új embert, vele nagyobbak lehettek a variációs lehetőségeink.

Január 20-án

A visszavágót január 20-án, csütörtökön 18 órától rendezik Kaposváron. A másik ágon a Pénzügyőr SE és a Kecskeméti RC csatázik egymással a fináléba jutásért.

Brazil játékos jött

Caio Cesar Provenzano de Pra személyében új játékost igazolt a Vegyész RC. Az 1987. március 11-én Santosban született brazil röplabdázó 203 centiméter magas, és átlóposzton vethető be. „A novemberben, decemberben bekövetkezett sérülések miatt döntött úgy a klub, hogy egy rutinos játékossal megerősítjük a keretünket – mondta Tóth Milán sportigazgató. – De Pra Szabadkán lakik, mivel szerb felesége van, ezért a közelség miatt kézenfekvő volt az ő választása. December eleje óta velünk készült, és úgy gondoltuk, hogy segítségünkre tud lenni mind az edzéseken, mind a meccseken.”

(A borítóképen: A felek a bajnokságban már találkoztak a szezon elején)