Tíz napon belül harmadszor játszik a Fino Kaposvárral a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdaegyüttese, vasárnap 17 órától ugyanis a Don Bosco Sportközpontban bajnokin csapnak össze a felek. A borsodiak az előző kettő, idei meccset a Magyar Kupában vívták meg a somogyiakkal, Észak-Borsodban a dunántúliak nyertek 3:0-ra, majd csütörtökön Szabó D.-ék 3:1-re Kaposváron, és az aranyszetett is hozva bejutottak a Magyar Kupa 2021–2022-es sorozatának fináléjába. Elöljáróban erről kérdeztük Toronyai Miklóst, a VRCK vezetőedzőjét.

– Két dolog: egy edzőnek mindig hinnie kell a saját csapatában, egy profi sportolónak pedig abban, hogy a nehéz helyzetből is képes felállni, hogy nincs lehetetlen – kezdte a tréner. – Nem utólag okoskodom, amikor azt mondom, hogy tisztában vagyok a csapatom, a játékosaim képességeivel, ezért nem volt elrugaszkodott az a gondolatom a csütörtöki mérkőzés előtt, hogy idegenben, Kaposváron is nyerhetünk, kivívhatjuk az aranyszettet és abban a továbbjutást. Jó volt nézni kívülről azt, amit a játékosok mutattak, hogy akartak, de nem görcsösen, mert ez az akarás felszabadult volt. Volt egy-két momentum, amit időkérésekkor szóvá tettem, és ekkor jeleztem azt is, hogy így, ebben a hitben, együtt mennünk kell előre. Kockáztatnunk kellett a nyitásoknál, de megérte, mert összességében az átment erőteljes szervák után a Kaposvár nem tudott jó színvonalon támadni. A kritikus harmadik szettben 20–16-ról egyenlítettünk 21– 21-re, négy hazai meccslabdát hárítottunk, majd 27–27 után mi hoztunk két pontot. Ebben a játszmában is csak azt mondtam a játékosoknak, ne az eredményjelzőt nézzék, hanem koncentráljanak a következő labdára. Egyébként ebben a játékrészben, 18–14-nél jött be cserében Szabó D. De Pra helyett. Brazil légiósunk már a meccs elején érzett egy kis fájdalmat a vádlijában, de ekkor nem akartuk megbontani a csapatot, az első szettet így is megnyertük. Megbeszéltem vele, addig játszik, amíg bírja, addig Szabó D. a cserepadról buzdította a többieket. Aztán beállt, és milyen jól szállt be: extra energiákat adott, pontokat szerzett. Ez volt az a mentális hozzáállás, eltökéltség, amelyet mindig látni szeretnék, ez volt ez a mérkőzés, amikor mindenki megtette a magáét a pályán. Négy év után újra bejutottunk a kupadöntőbe, 2018-ban még aktív játékosként szereztem aranyérmet, örülök, hogy a finálé edzőként is megadatott. Várjuk az ellenfelet.

Bizonyosan bennük lesz

A bajnokságban, a szezon elején elég simán nyert a most vendég Fino hazai környezetben...

– Nem esett jól az a vereség, természetes, hogy szeretnénk az akkor nyújtottól sokkal jobb teljesítményt leadni – hangsúlyozta Toronyai Miklós. – Három napon belül ugyanaz az ellenfél következik, és talán ki lehet jelenteni azt, hogy a csütörtöki történések miatt mi vagyunk valamelyest lélektani előnyben. A Kaposvárban benne lesz a hétközi vereség, utaznia is kell, de biztos vagyok abban, hogy sokukat felpiszkálja a csütörtöki fiaskó, és Demeter György megbízott edző is mindent el fog követni annak érdekében, hogy győzzenek nálunk. Nagyon fontos lesz, hogy vigyük tovább a csütörtöki attitűdöt, hogy segítünk egymásnak, hogy egyben vagyunk. A bajnokságban a Pénzügyőr és a Kaposvár picikét ellépett a többiektől, ám szeretnénk a különbségen faragni, és a három pont megszerzésével ez meg is valósulhatna. Csütörtökön este kiünnepeltük magunkat, de péntek reggeltől már az új feladatra figyelünk, mert most ennek jó megoldása az elsődleges cél.

A férfi Extraliga állása

1. Pénzügyőr SE 7 5 1 – 1 – – 20:4 19

2. Fino Kaposvár 7 4 1 1 1 – – 20:6 18

3. Vegyész RC Kazincbarcika 7 2 1 1 1 1 1 15:12 12

4. Kecskeméti RC 7 2 – 2 1 – 2 14:13 11

5. Kistext 7 1 1 2 1 – 2 14:14 11

6. MAFC-BME 7 – 2 1 2 1 1 14:16 10

7. Debreceni EAC 7 1 – – – 2 4 5:18 3

8. Dunaújvárosi KSE 7 – – – – 2 5 2:21 0

(A borítóképen: Csütörtökön kiünnepelték magukat Kaposváron)