A férfi röplabda Extraliga hét végi fordulójában Kecskeméten játszott a kazincbarcikai alakulat, amelynél De Pra és Ciupa apróbb sérülés miatt nem volt hadra fogható, de a KRC-nél is volt hiányzó, a ponterős Fundora, ennek szintén sérülés volt az oka.

Remek Páez-nyitások és barcikai pontok születtek az első szett elején, majd jött egy sánc is, 0–4-nél máris időztek a hazaiak. Juhász szerzett három egységet, ebből kettőt a nyitó pozícióból (3–8), majd feljebb zárkózott a házigazda (6–9). Kettős érintést követően 8–10-re zárkózott a KRC, ezért Toronyai edző is megbeszélést kért. Péter B. életerős kísérlettel talált be a másik oldalra (9–12), mindkét együttes – felváltva – csinálta a maga pontjait. Palánkai-Omoshebi blokkolt, majd Szabó D. ütött keményen, aztán 12–16-nál az alföldiek kikérték második idejüket. Moraesék tartották a távolságot (14–18), aminek örült a helyszínen 8 barcikai drukker. A VRCK diktálta a tempót, az történt inkább, amit ők akartak (16–22), feladót is cseréltek a házigazdák, majd Péter B. értékesítette az első szettlabdát (16–25).

Nem akartak folytatást

A második felvonásnak is Blázsovicsék lendültek neki jobban (1–3), a KRC-nek sokkal többet kellett volna nyújtania minden téren, mint tette azt az első játékrészben. Egy hármas sáncuk jól sikerült, ki is egyenlítettek (5–5), érezhető volt, hogy nem lesz könnyű dolga a Barcikának. Argilagos hibázott, támadási hibát vétett (7–9), aztán Péter B. 5., Szabó D. 8. egységével 8–11-re alakult a szett, és egy újabb VRCK-pont után időznie kellett az alföldi gárdának. 13–14-nél a borsodiak nyúltak időhöz, hullámzott tehát a játék. 16–17-ről ismét a Vegyész mozdult el, jobb teljesítményt nyújtottak Péter B.-ék, és Páez ásza után megint pihenőt jelzett a kecskeméti szakvezető (16–21). Nagyon közel volt tehát a 2:0 a látogatónak, Juhász jól támadott középen, Balla hibásan adott fel, véget ért ez a szett is (18–25).

A Kecskemét amolyan utolsó esélyként veselkedett neki a harmadik felvonásnak (5–5), Szabó D. rontott nyitást, a hazaiak ásszal jelentkeztek, 8–6-nál Toronyai Miklós lépett közbe. Kiegyenlített volt a csata (11–11), a Vegyész nem akart folytatást, ezért küzdött (11–14). 13–18-ra ellépett a Vegyész, de hamarosan 16–19 lett az állás. Sokat hibáztak a hazaiak, ez is kellett a 16–22- höz, Szabó D.-éknél pedig a második mérkőzéslabdát éppen ő ütötte be. A Barcika simán nyert idegenben, nagyon értékes 3 pontot szerzett.

Kecskeméti RC – Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-16, -18, -18)

Kecskemét, 200 néző. V.: Mezőffy, Adler.

Kecskemét: Sidiropoulos 1, Szabó A. 8, Gebhardt N. 5, Tomanóczy B. 3, Palánkai-Omoshebi 4, ARGILAGOS 16. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Kasnyik, Balla, Baserio. Vezetőedző: Nagy József.

Vegyész RC: Páez 2, JUHÁSZ 12, Moraes 7, Blázsovics 8, PÉTER B. 13, SZABÓ D. 12. Csere: Dudás (liberó). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Nagy József: – Nem gondoltam, hogy ekkora hiányt jelent Fundora kiesése, a heti edzésmunka más képet mutatott. El kell gondolkodni a mai teljesítményen, majd kedden fogunk róla beszélgetni. Sok hibával játszottunk ma, nem gondoltam, hogy ilyen szinten ezeket el tudjuk követni.

Toronyai Miklós: – Mindenhová győzni megyünk, megvan hozzá a keretünk. Láttuk, hogy Fundora nem játszik, ezért én is tudtam pihentetni Ciupát, aki megsérült a Kaposvár ellen. Örülünk annak, hogy Péter B. így tudott beszállni. Megvolt a koncentráció, erre csak a harmadik szettben kellett felhívni a figyelmet, mert akkor kapaszkodott a Kecskemét.

(A borítóképen: Blázsovics (szemben) 8 ponttal járult hozzá a sikerhez)