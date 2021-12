2021-ben, a honi amerikaifutball-bajnokság legmagasabb osztályában, a HFL-ben a Budapest Wolves együttese lett a legjobb, viszont a második vonalban, a divízió I.-ben a Miskolc American Football Team hódította el a címet, azok után, hogy a Miskolc-Egyetemvárosban július 17-én megrendezett döntőben – 300 néző előtt – 43–22-re verte a Budapest Cowbells II. csapatát. Amint az a névből is látszik, a borsodi megyeszékhely két klubja, a Miskolc Steelers, illetve a Miskolc Renegades összefogva, az erőket egyesítve indult a sorozatban, és az eredményesség azt mutatta, hogy mindezt jól tették. A tényekhez tartozik az is, hogy a csapat – az egység és kölcsönös tisztelet kifejezése miatt – az egyik meccsen a Steelers piros mezében, míg a következőn a Renegades arany-fekete szerelésében lépett pályára.

– Úgy gondolom, mindenképpen jó döntés volt az, hogy közösen vágtunk bele a munkába, a bajnokságba, hogy egy csapat volt Miskolcon, a játékosok élvezték – közölte Aggod Péter, a Miskolc Steelers szakosztályvezetője. – Így volt értelme küzdeni, dolgozni, megmutatni, hogy együtt mire is vagyunk képesek, és ehhez mindkét klub hozzátette a magáét. A mi véleményünk a bajnokság befejezése után sem változott, a mai napig úgy gondoljuk, hogy ezt az együttműködést tovább kellene vinni. A koronavírus miatt voltak nagyon nehéz napok, nehéz idők a sportban, azon belül nálunk is, és az én meglátásom szerint akár az amerikai futball puszta léte is veszélybe kerülhet helyben, amennyiben nem értjük meg a jelenlegi szituációt, azt, ami körbevesz bennünket. A pandémia – látni, és mi sem tagadjuk – anyagi téren is kifejtette, kifejti hatását, azoknál a cégeknél, támogatóknál is jelen van, akik bennünket, a sportágat segítik.

Január közepéig

Jelenleg nincsenek edzések a Steelersnél, a foglalkozások beindítását január közepére tervezik. A honi szövetség természetesen mindhárom sorozatot (HFL, divízió I., divízió II.) szeretné elstartoltatni 2022 március végén, a kluboknak jövő hónap közepéig van arra lehetőségük, hogy nevezésüket eljuttassák a MAFSZ-hoz.

Arról, hogy mi a véleményük a közös munkáról, hogyan értékelik azt, milyen elképzeléseik vannak a jövővel kapcsolatban, szerettük volna megkérdezni a Miskolci Renegades képviselőit is, ám nem sikerült velük kapcsolatba kerülnünk.

A miskolci amerikai futballhoz kapcsolódik, hogy a Grátz Vilmos által vezetett magyar válogatott tagjaként öten is (Károly Máté, Bodnár Benedek, Szabó Martin, Jónás Máté, Vasyl Jordan) szerepet vállaltak abban, hogy az együttes veretlenül lett B csoportos Európa-bajnok. A folytatás már a 12 csapatos elitben lesz, a kérdés csak az, hogy a vírushelyzet után hogyan folytatódik majd a sorozat.

(A borítóképen: Eredményes volt az együttműködés)