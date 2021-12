– A regeneráció miatt minden perc számít. Ezenkívül nem két, hanem három edzést tudunk tartani. Csütörtökön két csoportban dolgoztak a játékosok. A Soroksáron pályára lépők regenerációs foglalkozáson vettek részt, akik nem, vagy csak keveset játszottak, azok kompenzációs edzésen tréningeztek. Pénteken és szombaton pedig az Ajka ellen készültünk, készülünk, azaz egy nappal többet tudunk a következő ellenféllel foglalkozni – mondta Kondás Elemér, a DVTK vezetőedzője, akit arról is kérdeztünk, hogy kell-e rotálni, frissíteni a mostani meccsre. – A rendelkezésre álló három edzésen olyan szempontból is figyeljük a játékosok teljesítményét, hogy ki milyen állapotban van, kit mennyire viselt meg fizikailag a sorozatterhelés, szüksége van-e valakinek a pihenőre, vagy éppen frissen várja a harmadik találkozót is. A mért eredmények és a látottak alapján egyesével hozzuk meg a döntést arról, hogy ki kezd és ki ül a kispadra vasárnap. És akkor még nem is beszéltünk a kisebb sérülésekről, de ebben a vírusos helyzetben az utolsó ­pillanatban is megtörténhet bármi.