Térfélcserét követően is a hazai csapat dominált, a 47. percben Lovrencsics B. lépett ki Szatmári kíséretében, a védő szögletre mentett. Öt minutával később egy jobb oldalról belőtt labdát Könyves fejelt Zsolnai elé, akinek lövése a hazai kapus kezében halt el. Nagyobb elánnal, de sok hibával játszott a Diósgyőr, az 56. percben Horváth Z. fejese landolt a kapu mellett. A 63. percben nagyot hibázott a játékvezető. Zsolnai szögletére lépett ki Varga Á., saját csapattársával ütközött, Hanyecz bíró kifelé ítélt szabadrúgást. Nőtt a diósgyőri nyomás, ám csak szögletekig jutottak a drukkereiktől hajtott diósgyőriek. Miközben a nyomás alól kiszabaduló hazaiak akár el is dönthették volna a találkozót, ám Korozmán lövését elképesztő bravúrral mentette Póser. A 76. percben végre siker koronázta a vendégek támadását, Hegedűs kényszerítőzött Könyvessel, a visszakapott labdával betört a 16-oson belülre, és 7 méterről a bal sarokba gurított (1–1). Az egyenlítésre hármas cserével reagált Lipcsei Péter, a vendégek szakvezetője, míg diósgyőri oldalon Makrai érkezett Könyves helyére. Utóbbi játékos akár el is dönthette volna a találkozót, a 90. percben jó helyzetből lőtt a kapu mellé. Azután a hosszabbítás első percében ismét ő került helyzetbe, de lövését Varga Á. kiütötte.