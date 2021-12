– Annyiban nehéz esélyeket latolgatni, hogy a sportban bármi előfordulhat, és ami miatt ezt mondom: előző szombaton a kék-fehérek alaposan megizzasztották a bajnoki címvédő Nyíregyházát, amelytől ugyan kikaptak 3:2-re, de az ötödik szettben nekik volt két mérkőzéslabdájuk – sorolta Farkas Mihály. – Természetesen minden mérkőzés más, de azért ez a helytállás jelent valamit. Most más a helyzet, az a csata annyiban tét nélküli volt az MTK számára, hogy nyugodtan röplabdázhatott, mindenféle teher nélkül. Ezúttal azonban rajtuk, de nyilván rajtunk is lesz nyomás, mert a helyezések, a játék azt mutatja, hogy tudásban ez a két csapat van a legközelebb egymáshoz. Ezen a téren, fejben nekünk is sokkal komolyabban kellett készülnünk, mint eddig, minden pillanatban koncentráltnak kell maradnunk, és nem szabad, hogy azon keseregjünk, ha elmegy egy poén. Abszolút kétesélyes meccsről van szó, a pakliban benne van a győzelem, idegenből legalább egy ponttal jó lenne hazatérni. Azt mindenképpen meg kellene akadályozni, hogy ne tudjanak gyorsan támadásokat vezetni, két jó feladójuk is van, ezért kulcsfontosságú lesz, hogy agresszívan nyissunk. Budaörsön játszott már egymás ellen a két csapat, az Extraligában már minden csarnoknak meg kell felelnie az előírásoknak, de ez a budaörsi létesítmény a többi csarnokhoz képest is elég nagy.