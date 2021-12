Akik lemaradtak azok bánhatják, ugyanis az első félidőben a Diósgyőr már a meccs elején gólt szerzett, és utána is jól játszott. A 6. percben Zsolnai jobboldali sarokrúgását a védők ugyan még kifejelték, így az ex-ajkai ismételhetett, második beadásánál a hosszú oldalon Horváth Z. felé szállt a labda, aki a kapunak háttal állva, sarokkal továbbította a lasztit a bal felső sarokba (1-0). A vezető találta után a DVTK folytatta amit elkezdett, és bár a 9. percben ismét a vendég kapuban táncolt a labda, a játékvezető némi habozás után nem ítélt gólt, hanem az asszisztensére támaszkodva, hazai szabálytalanság miatt szabadrúgást adott az Ajkának. A vendég csapat dicséretére legyen mondva: a kapott gól után igyekeztek ledolgozni a hátrányukat, és volt is néhány egyenlítéssel kecsegtető akciójuk, és bár ezek nem voltak ziccerek, de veszélyeztetések igen. A Diósgyőr a 30. percben megszerezte a második gólját is, egy remek akció végén, amelyet Horváth Z. újabb sarkazása színesített, és nem mellékesen Zsolnai újabb gólpassza. Utóbbi játékos, az elő találat szerzőjétől kapott labdával a bal oldalon futott el, és remekül adott középre, Könyves pedig könnyedén passzolt 5 méterről a kapu bal oldalába (2-0). A folytatásban jöhettek volna újabb hazai találatok, de Könyves ziccerben a bal alsó sarok mellé gurított, ahogy Bokros is, a köztes időben pedig Molnár G. – Horváth Z. kitűnő passzát követően – 11 méterről, balról, a bal kapufa tövét találta el. A piros-fehérek az első félidő játéka alapján teljesen megérdemelten vezettek két góllal, és a látottak alapján nem úgy tűnt, hogy gondjuk lehet a folytatásban.