A rock and roll kedvelői számára adják elő július 6-án este 8 órai kezdettel a Made in Hungária című musicalt a miskolci Akropolisz Szabadtéri Színpadon. A történet a 60-as évek táján játszódik, ahol is a szereplőink az amerikai életérzést keresik a rock and rollon keresztül, Vizeli Csaba rendezésében, a Magyarock dalszínház előadásában.