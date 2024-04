A CineFest 20 éves történetének emlékeiből álló kiállítást nyitottak meg pénteken délután a Művészetek Háza Galériájában.

Hogyan kezdődött a Cinefest története?

Már a fesztiválplakátok képeit látva érzékelhető az a fejlődés, amit a fesztivál az elmúlt 20 évben bejárt. Az évek során egy komoly fesztivállá tudtunk fejlődni, azonban a kezdetekre is büszkék vagyunk! Először fiatal filmesek találkozóját rendeztünk, ebből nőtte ki magát a Cinefest. A találkozókon felbátorodva kezdtük el a fesztivált szervezni. Újonnal induló fesztiválként egy olyan alkotói réteget akartunk megcélozni, akik szívesen neveznek egy friss fesztiválra. Olyanokat, akik a jövő generáció nagy filmes alkotóivá válhatnak. Az utolsó 10 évben a Cinefest már nem a fiatal filmesek fesztiválja volt, mert az idősebb alkotók is szerettek volna bekerülni a fesztiválra versenyfilmjeikkel, most már nincsen semmiféle korlát.

És azóta a Cinefest bekerült a köztudatba, nagy alkotók világhírű filmjeivel.

Az utóbbi nyolc évben olyan alkotók debütáltak nálunk nagy filmekkel, amelyek az adott évben a világ nagy filmfesztiváljain szerepeltek. Cannes-ban, Berlinben, Locarnóban, Karlovy Varyban versenyeznek a legújabb filmekkel. A legújabb filmeket mi egy első körös megmérettetés keretében szeptemberben bemutatjuk Miskolcon.