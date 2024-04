Évek óta beválogatják a Néptáncantológiába a miskolci a Szinvavölgyi Néptáncműhelyet. "Ez a néptáncegyütteseknél az egyik legnagyobb elismerés, hiszen az adott év legjobb együtteseinek legjobb koreográfiait mutatják be színházi körülmények között Budapesten. Ebben az évben a felnőtt csapat a Néptáncantológián, a Budapesti Operettszínházban Zóka Éva és Horváth Tibor alkotásával mutatkozott be, “Szent Iván napján” somogyi táncok című műsorukkal óriási sikerrel"- tájékoztatta portálunkat Maródi Attila művészeti vezető. "Az Ifjú Szinva növendékei az Ifjúsági Néptáncantológián a “Párna táncba, párra várva” című ipoly-menti táncokkal képviselte az észak-magyarországi régiót és Miskolcot, az Edelényi tagozatunk, a Császta Néptáncegyüttes pedig a “Nem félek és a turkától”című koreográfiával lépett fel. Április 27-én mi is részt veszünk a Miskolci Horizont Kortárs táncfesztiválon, több korosztállyal mutatkozunk be, majd a május 5-i régiségvásáron is többféle flashmobbal készülünk. A legkisebb ifjú tehetségek, a Szinvavölgyi Palánták pedig az első fesztiváljukra, versenyükre készülnek nagy-nagy lelkesedéssel. Nyáron több helyszínen találkozhatnak a nézők a táncosokkal, érdemes a Szinvavölgyi Facebook és Instagram oldalát nézegetni" - tudtuk meg a művészeti vezetőtől.