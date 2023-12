38 címmel nyílt kiállítás csütörtökön délután a Miskolci Galériában, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézete oktatóinak, jelenlegi és frissen végzett hallgatóinak munkáiból. A cím Eger és Miskolc közelségére utal - légvonalban 38 kilométerről van szó. A kiérlelt műveket, és a műhelymunkára jellemző tanulmányokat kínáló csoportos tárlat most ezt a távolságot is leküzdötte.

Megjegyzendő: a Miskolci Galéria az utóbbi években igyekszik egyértelművé tenni, hogy régiós hatókörű intézményként van jelen a térség művészeti életében. Megnyitó szövegében Ferenczy Zsolt képzőművész, tanszékvezető is hangsúlyozta a Miskolci Galéria nyitottságát a kortás művészetben. Megválaszolta a saját maga által feltett kérdést is: miért van szükség művészképzésre. Miközben csendes és magányos műfajról van szó, az erre a pályára készülőknek lehetőségük van közösségben - tanáraikra és egymásra is figyelve - kiteljesíteniük tehetségüket. Ferenczy Zsolt szerint az egri művészképzés egyre karakteresebb eleme a magyar egyetemi palettának.

A megnyitó nagy érdeklődés mellett zajlott, a kiállítókon kívül eljöttek helyi alkotók és művészetek iránt érdeklődők. A megjelenteket köszöntő Kónya Ábel képzőművésztől hallhattuk: a Miskolci Galéria vezetőjeként utoljára szól a közönséghez. Kért mindenkit: vigyék hírét ennek a 2024. február 18-ig látogatható kiállításnak és a következőknek is. A jelenlévők nagy tapssal mondtak köszönetet munkájáért.