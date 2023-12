Ganxsta Zolee Zana Zoltán néven született Budapesten 1966. január 7-én Zana József színész és Kassai Ilona Kossuth-díjas színésznő gyermekeként. 1988–1989 között az Őrjítő Gyógyhullám együttes tagja volt. 1989-ben került a Block nevű együttesbe. 1989–1990 között a Dance zenekar dobosa volt, ezzel párhuzamosan a Love nevű négytagú rockformációban is játszott beugró dobosként, ennek a zenekarnak az énekese volt Szendrey Zsolt, akivel később a Sex Actionben is együtt zenéltek. Az F.O. System nevű dark rock zenekarban a legendás trió feloszlása előtt ő játszotta végig az utolsó turnét mint dobos. A Sex Actiona csökkenő lemezeladások miatt Actionre változtatta nevét, stílust váltott, ott kezdett el először rappelni. A Ganxsta Zolee és a Kartel nevű gengszter hiphop együttes frontembere (1995-től). A zenekar elhíresült szókimondó (gyakran vulgáris) szövegeiről. Emellett a Sex Action dobosa, illetve a KGB és a Jack Jack zenekar tagja is. Miskolcon szombaton lépnek fel a Helynekem színpadán.