A perkupai származású operaénekes ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, és a beszélgetést rögtön a következő mondattal kezdte: „Mielőtt még belevetnénk magunkat az opera habjaiba, engedjétek meg, hogy Szerényke mamát üdvözöljem Teresztenyén, az én nagymamámat, a gyermekeim dédijét, csókolom mama!”

Csabát a beszélgetésben kérdezték annak kapcsán, hogy másodszor is őt választották az év kamaraénekesének a Magyar Állami Operaházban. De természetesen beszélt a Perkupai Operafesztiválról is, amelyet hatodik alkalommal szervezett meg idén nagy sikerrel. De a pályája fontos állomásait is érintették.

