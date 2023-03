Te szembenéztél már önmagaddal? Tudod, hogy ki vagy és hova tartasz? Érdekel, hogyan lehet boldogulni nőként Ausztriában? Mitől is vonzó, hogy külföldön kezdjünk új életet? Ezeket a kérdéseket teszi fel Tóth Andrea, és közös gondolkodást ígér azoknak, akik elmennek könyvbemutató rendezvényére április 11-én fél 6-ra a Művészetek Háza Kávézójába. Tóth Andrea Diplomás szobalány című könyve nemrégiben jelent meg, annak idején portálunk is írt róla. A könyvben saját történetért írta meg, miszerint Magyarországot hátrahagyva, közgazdász diplomával a zsebében kezdte újra külföldön az életét. A rögös útról írt regény happy enddel végződik, ezért is írja meghívója végére Andrea: az előadáson "egymást inspirálva segítjük női társainkat elindulni, az önmegvalósítás felé".