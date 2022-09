A regény egy sok évtizeden át elhallgatott Pozsony-Ligetfalui tömeggyilkosság eseményeit dolgozza fel.

Dunajszky Géza felvidéki magyar író, publicista, helytörténész, a Kassa-vidéki Debrőd község szülöttje. Eltökélten kutatja a magyar leventék, a felvidéki fiatal fiúk átvert, megvezetett nemzedékének gyászos sorsát, a Pozsonyligetfalu haláltáborban kivégzett ártatlan emberek tragédiáját. A 2011-ben megjelent Kínterhes évek című könyve után, még két könyve (Arcok és sorsok (2013), Titkok nyomában (2015) jelent meg, majd együtt a három kiskönyv Ballada a szülőföldről (2017) című trilógiában, amelyben a szerző a gyermekkorában átélt háború utáni traumáit írta meg. Ezt követte a Szökés a haláltáborból című könyv, amelyben egy Ligetfalut megjárt levente, egy valós személy szenvedéstörténetét vetette papírra. A most bemutatásra kerülő Felszántott (tömeg)sírok (2019) című könyvéről nem volt nehéz megjósolni, hogy az író új könyve újra nagy érdeklődésre tarthat számot, hiszen azóta háromszor kellett újra nyomtatni (2020, 2021 és javított kiadásban most 2022. június 28-án). Az idén, 2022. január 28-án Zaorané (masové) hroby címen cseh fordításban is megjelent, amelynek Prágában (2022. március 10-én) volt nagysikerű bemutatója. Már a bemutató után kikérték az engedélyét a könyv német változatának elkészítésére.

Új könyvéről a szerző a következőket nyilatkozta:

„Nem vagyok történész. Oknyomozó újságíróként vettem a bátorságot, és olyan tabutémák mögé néztem, amelyek 1945 óta mérgezik a szlovák-magyar és a cseh-magyar nemzet békés együttélését. Lengyel származásom – eredeti családi nevünk Dunajewski – is segített abban, hogy objektív szemmel nyúljak a témához, és a XX. század valamennyi ordas eszméje által elkövette Elsők között, a „magyar partizánok” (a nógrádi Petőfi brigád) által a Bódva és Sajó völgyében, a szülőföldemen, 1945 telén és tavaszán a magyar-lengyel partizáncsapat által elkövetett vérengzések áldozatairól írok.