Különleges program várja a miskolci Herman Ottó Gimnázium diákjait pénteken Kiss Zoltán magyartanár szervezésében. Őt kérdeztük a kezdeményezésről.

– Az adta az ötletet, hogy megláttam egy plakátot, ami azt hirdeti, hogy pénteken a Művészetek Házában lesz Beck Zoltán és Grecsó Krisztián írók zenés irodalmi pódium­estje (Hoztunk valamit magunkból címmel), és eszembe jutott, ha már úgyis itt lesznek, egy rendhagyó műsor keretében megpróbálnám őket elhívni az iskolába – avatott be az ötlet születésébe.

Népszerű alkotók

Kiss Zoltán szerint mindkettőjük élete nagyon izgalmas, ezért nem egy egyszerű író-olvasó találkozóban gondolkodott.

Beck Zoltán amellett, hogy író és a pécsi egyetem bölcsészkarának adjunktusa, gitáros és énekes, a fiatalok körében igen népszerű 30Y zenekar frontembere.

Grecsó Krisztián költő, író, dalszerző könyveit pedig egyre több diáknál látja, sokan forgatják a szünetekben. Vagyis élénk az érdeklődés irántuk a gimnáziumban.

– Az iskolánkban hagyománya van a rendhagyó programoknak, koncerteknek, klipforgatásoknak – jegyezte meg a tanár, utalván a korábbi évek sikereire.

2019-ben néhány nap alatt megismerte a gimnáziumot az ország, amikor a We Are The World című dalt dolgozták fel.

A videóklipben az egész iskola, a legkisebbektől a legnagyobbakig, még a pedagógusok is énekeltek, és arra is felfigyelt az ország, amikor ugyanebben az évben ballagási kisfilmmel („…az emlékem vagy…” címmel) ajándékozták meg végzős diákjaikat, amelyben a tanárok kórusa szintén aktívan közreműködött.

A filmet több mint 60 ezren tekintették meg a videómegosztó csatornán.

– Szerencsére mindkét művész elfogadta a meghívásomat – mondta lapunknak Kiss Zoltán.

Sőt, azt is elvállalták, hogy nemcsak koncertet adnak a gimnáziumban, hanem részt vesznek egy kisfilm forgatásában, amely alapja lehet egy újabb videóklipnek. A program elején egyfajta előkoncertként az iskola diákjai lépnek fel a gimnázium belső udvarának színpadán, ezt követi majd Beck Zoltán és Grecsó Krisztián műsora, aztán a forgatás után, akinek kedve van, átmehet az intézmény dísztermébe, ahol kötetlenül lehet majd beszélgetni az alkotókkal.

– Eddig titokban folyt a szervezés, így tudok róla, hogy több gyerek is vett már jegyet az esti előadásra a Művészetek Házába, de úgy gondolom, nekik is pluszt ad majd a délelőtti program, akár ott folytatódhat, ami az iskolában elkezdődött – mondta Kiss Zoltán. A tanár szerint így közelebb kerülhetnek a diákok két kortárs íróhoz, és a jelenkori magyar irodalom egy szeletét is megismerhetik.

(A borítóképen: Grecsó Krisztián, Beck Zoltán. Fotók: MW)