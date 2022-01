„Légy Te az Orgonák Éjszakája nyitányszerzője 2022-ben!”, szól a Filharmónia Magyarország felhívása. „Nálunk minden év augusztusa a hangszerek királynőjéről, az orgonáról szól. Immár negyedik alkalommal rendezzük meg a kora augusztusi napra eső Orgonák Éjszakája programsorozatunkat, amelynek színes koncertjeit idén szólóorgonára szerzett zeneműíró pályázattal szeretnénk színesíteni. Március 31-én éjfélig várjuk a pályaműveket, hogy utána szakmai kuratórium segítségével megtalálhassuk a darabot, amely méltó nyitánya lesz a nagy sikernek örvendő rendezvényünknek!”, szólnak a biztató szavak.

Kodály Zoltánra emlékezve

A pályázat részletei a Filharmónia Magyarország honlapján találhatók. Megtudhatjuk: a pályázat célja, hogy az Orgonák Éjszakája programhoz csatlakozó kortárs darab íródjon. A győztes műveket a Filharmónia által augusztus 6-án megrendezendő Orgonák Éjszakája programban, valamint a Filharmónia OrgonaPont koncertsorozatának eseményein mutatják be. Pályázatot magyar vagy külföldi természetes személyek, valamint gazdasági társaságok is benyújthatnak. Egy jelentkező több művet is beküldhet. Feltétel, hogy a mű szólóorgonára írt alkotás legyen.

Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából a Filharmónia örömmel fogadja azon pályamunkákat, melyek valamilyen módon megidézik a szerző gazdag örökségét, stílusbeli ihletettség vagy népzenei források felhasználásával. Konkrét zeneműrészletek átvétele nem megengedett.

A pályamű legalább kétperces, legfeljebb négyperces legyen. Az Orgonák Éjszakájához méltó nyitányszerű alkotást várnak, vagy egy nagyobb lélegzetű mű tételét. A pályázó jelölje meg, hogy a többtételes alkotás mely tételével kíván versenybe szállni. Formai követelmény nincs, de a mű kétmanuálos, pedálos orgonán is legyen eljátszható! A beadott alkotás nem lehet korábban bemutatott vagy kiadott mű és más pályázatra benyújtott pályamunka. A legsikeresebb alkotások szerzőit jutalmak várják. Az első díj 400 ezer, a második 200 ezer, a harmadik pedig 100 ezer forint.

További részletek a Filharmónia Magyarország internetes oldalán.

(A borítóképen: Az Orgonák Éjszakája korábbi rendezvényén, a miskolci Szinva teraszon játszott Balázs Márk)