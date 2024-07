Most a Kazinci Klubból elég sok tagunk érkezett ide, országosak vagyunk úgyhogy Budapestről és Várpalotáról is vannak tagjaink. Versekben, dalokban, prózákban, festményekben, sok mindenben érdekeltek vagyunk. Nagyon érdekes technikájú művészeink is vannak. Most szerintem mindenki verset fog mondani, hogy rövid legyen a bemutatkozás, így mindenki meg tud mutatni valamit magából. Vannak köztünk prózaírók is, mint ahogyan én is meséket, illetve könyveket írok