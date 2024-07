A jelenlegi városvezetés a Kocsonyafesztivál megrendezésének időpontját csak az év végén, télen jelölte ki. Ami egyrészt a szervezőknek is rendkívüli kihívást jelentett, hiszen például a fellépők naptára gyakran fél vagy egy évre be van osztva, másrészt az árusok, képzőművészek is szeretnek időben tervezni és végül, de nem utolsó sorban azért, mert a kapkodás miatt a esemény belecsúszott a böjti időszakba. Információnk szerint ezzel a gyakorlattal szakít a június 9-i választáson győztes polgármester Tóth-Szántai József, karöltve Rózsa Edittel, a fesztivál jogtulajdonosával.