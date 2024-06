A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság sokakat megérint. Többek pénzkereseti lehetőséget látnak abban, ha egy-egy meccsre fogadnak, megtippelik és sikeresség esetén busás összegeket kaszálhatnak. Portálunk annak járt utána, szabályos-e, ha magánszemélyek egyeznek meg egy-egy meccs kimenetelében jellemzően valamilyen pénzösszegben. Hogyan tehetik ezt meg törvényesen a fogadók? Mivel magánszemélyek között fogadás esetén általában nem történik hivatalos bejegyzés, a fogadások nyomon követése és az esetleges viták rendezése nehézkes lehet. Fontos, hogy ha valaki sportfogadásban vesz részt, tisztában legyen a jogszabályokkal és felelősségteljesen járjon el. Ha valaki nagyobb léptékű fogadások szervezésében gondolkodik, érdemes konzultálni jogi szakértővel, hogy elkerülje a jogi problémákat.

Tűrt kategóriába esik ez a sportfogadás?

Mi is megkérdeztük, hogy pontosan milyen szabályozás van érvényben ma Magyarországon. Dr. Román Róbert ügyvéd a boon.hu-nak elmondta, hogy a szerencsejátékokat három kategóriában szabályozza a hazai jogrendszer. „Van a támogatott szerencsejáték, például a lottó, tippmix és a totó, ezeket az állami tulajdonban lévő Szerencsejáték Zrt. szervezi, amelynél legális formában lehet szerencsejátékozni” – mondta el a jogász. Azt is kiemelte, hogy vannak tiltottak is, többek között az állatviadalok, amelyek további büntetőjogi kategóriákat is érintenek. „Vannak a tűrt kategóriába sorolt szerencsejátékok, amelyek fogadások természetes személyek között. Ezeket nem tiltja a jog, annyi az érdekességük, hogy az ebből eredő követeléseket nem tekintik illegálisnak, viszont bírói utat nem biztosítanak a kikényszerítéshez” – ismertette, hogy milyen a sportfogadás törvényesen.