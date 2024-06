Dr. Bibók Zoltán, a Harsányi Református Egyházközség főgondnok kérdésünkre elmondta, hogy áprilisban kezdték meg a június 15-én tartandó jótékonysági és adománygyűjtő bál szervezését.

A rendezvény megszervezésével az volt a céljuk, hogy templomukat megmentsék, ugyanis egy 25-30 évvel ezelőtti beázásnak köszönhetően a templom fa födémszerkezete mára nagy mértékben károsodott.

Több mestergerenda korhadásával, eltörésével a tető súlya a tartó falak oldalirányú terhelésével repedéseket, statikai instabilitást eredményezett. A szerkezet oly mértékben károsodott, hogy annak felújítását már nem lehet halogatni.

100 millió forintos költség várható

– 2023-ban alátámasztással stabilizáltuk a templom állapotát. A felújításhoz nélkülözhetetlen szakértői vélemények és kivitelezési tervek ez év elejére elkészültek. A tervek szerint cserélni kell a teljes tetőszerkezetet, födémszerkezetet, és járulékosan korszerűsíteni kell el a templom villamoshálózatát, valamint rendbe szeretnénk tenni a belső homlokzatot is.

A teljes felújítás költsége nagy valószínűséggel el fogja érni a 100 millió forintot, ami kis gyülekezetünknek saját erőből megoldhatatlan feladatnak látszik. Jelen állás szerint egyházkerületünktől kapunk ugyan segítséget, de mi is el szeretnénk mindent elkövetni azért, hogy rendelkezésre álljon a szükséges anyagi erőforrás - mondta a főgondnok.

A református templom Harsányban Forrás: tirek.hu

– Éppen ezért az elmúlt időszakban több helyen is kitelepültünk adománygyűjtő sátrunkkal, megpróbáltuk felkeresni a Harsányból elszármazottakat, rengeteg vállalatot kerestünk meg célirányosan támogatást vagy tombolafelajánlást kérve. Szerveztünk jótékonysági sütikóstolót, ahol házi sütemények kóstolásáért cserébe tudtak minket adománnyal támogatni. Az elmúlt időszakot összességében nagyon sikeresnek ítélem meg, ami alatt úgy érzem, építettük közösségünket is. Ezt az időszakot reményeim szerint most szombaton egy nagyon jó hangulatú bállal sikerül megkoronáznunk. Tudjuk, hogy ennyi önmagában kevés lesz a teljes felújításhoz, mégis jó érzéssel tölt el, hogy elindult egy olyan folyamat, aminek nem lehet más vége mint a templom teljes felújítása – tette hozzá Dr. Bibók Zoltán.