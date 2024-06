Vármegyénkben két településen, Sajóivánkán és Vattán alakult ki szavazategyenlőség az első két helyen végzett jelöltek között. Sajóivánkán Mándoki Angelika és Seszták Ottó is 182 szavazatot szerzett, mindketten a voksok 48,92 százalékát, így a választás eredménytelen lett. Ugyanez a helyzet Vattán, ahol dr. Molnár Sándorné és Birinyi László is 239-239 szavazatot kapott, ami a voksok 48,38 százaléka mindkettőjük esetén. Itt is eredménytelen a választás, azaz időközi választást kell majd kiírni, ha csak – a Nemzeti Választási Iroda szerint – a jogorvoslatok miatt mégis eldől, hogy melyik jelölt kapott több voksot.

Az országban egyébként 16 településen alakult ki hasonló helyzet: a szavazategyenlőség miatt nem tudtak eredményt hirdetni.